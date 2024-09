Napoli, ecco gli uomini chiave della ricostruzione

La nuova spina dorsale del Napoli composta da Buongiorno, McTominay e Lukaku voluta fortemente dal Antonio Conte sta prendendo forma, in attesa di vedere giocare lo scozzese in mezzo al campo, che comunque ha già dimostrato di essere un valore aggiunto nella sua nazionale siglando un gol muovendosi da trequartista. Insomma, un calciatore duttile, capace di ricoprire più slot del centrocampo.

Buongiorno rispetto a McTominay lo conosciamo maggiormente, difensore completo con grande

personalità, che magari giustifica il costo d’acquisto pari a 35 milioni più bonus. Calciatore fisico con buona visione di gioco e ottimo senso della posizione. Col Parma è andato anche vicino al gol colpendo la traversa.

E infine c’è Romelu Lukaku, attaccante che usa il corpo come arma vincente ma non solo. Come

dichiarato dallo stesso Conte, il belga somiglia molto ad un giocatore di football americano: alto, potente nondimeno assai rapido. Al Maradona è andato subito in rete, dimostrando subito carattere e alchimia con l’allenatore ed i compagni. Dopo la gara addirittura si è allenato fino a mezzanotte. Segno di grande maturità-

Insomma, gli azzurri sono sicuramente in buone mani. Ma c’è ovviamente ancora tanto da lavorare, proprio come annunciato dal tecnico leccese.

Antonio Apuzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: