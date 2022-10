Napoli: ecco dove andranno gli azzurri per la sosta dei Mondiali

Il Napoli di Luciano Spalletti si sta preparando per la torurnèe che effettueranno durante la sosta per i Mondiali in Qatar.

Stando a quanto riportato dal Corriere dallo Sport, il patron azzurro Aurelio de Laurentiis ha scelto la città di Antalaya, sulle pendici dei monti Turo in Turchia come sede della sosta per i mondiali.

La volontà di Aurelio de Laurentiis sembrerebbe quella di organizzare anche delle amichevoli sia in Turchia sia a Napoli nello stadio Diego Armando Maradona.

Leggiamo insieme le parole del Corriere dello Sport:

“Definita, intanto, la sede della tournée all’estero in programma nel corso della sosta per il Mondiale: il Napoli volerà in Turchia, ad Antalya, per giocare qualche amichevole. A seguire, amichevoli al Maradona”.

adl

