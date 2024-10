La vittoria del Napoli sul Como è stata ben più sofferta di quanto dica il risultato finale. Al di là del 3-1, infatti, la squadra di Cesc Fàbregas ha notevolmente impressionato, per personalità e controllo del palleggio. Almeno nella prima frazione. Del resto, appare evidente la differenza col secondo tempo.

I lariani hanno risposto al vantaggio iniziale di McTominay senza perdere lucidità. Anzi, immediatamente dopo aver subito la rete dello scozzese è cominciata quella fitta ragnatela di passaggi con cui gli ospiti facevano girare la palla. Pazienza e grandissima qualità sono stati funzionali ad abbassare progressivamente gli azzurri, schiacciandoli in maniera inesorabile nella loro trequarti.

A rompere gli equilibri, quindi, la differente intensità nell’aggredire in avanti dei padroni di casa. Un diverso approccio in fase di non possesso, alla ripresa delle ostilità, che ha sporcato il gioco posizionale dei comaschi, specialmente nell’uscita palla dal basso. Là sono emersi i reali valori in campo.

Como coraggioso e propositivo

Sono diversi i meriti da ascrivere a Fàbregas, che hanno permesso ai suoi uomini di imbrigliare per lungo tempo il Napoli. In primis, l’idea di mantenersi assai compatti ed al contempo portando tanti giocatori nell’ultimo terzo di campo, così da mettere alle corde gli azzurri. Incapaci di trovare il tempo per uscire. Ergo, non deve sorprendere la scelta molto coraggiosa di alzare le risorse offensive a ridosso dei vertici dell’area di rigore partenopea.

A quel punto, onde evitare di accettare la parità numerica, Conte ha chiesto a Politano di sacrificarsi sottopalla. E quando il Como attaccava, si trovava davanti cinque difendenti. Perché l’ex Sassuolo e Inter si allineava in retroguardia, abbassandosi per assorbire Fadera. Mentre Di Lorenzo stringeva internamente, accoppiandosi con l’indiavolato Paz. A quel punto, i due centrali (Rrahmani e Buongiorno) dovevano controllare gli “half spaces”, occupati rispettivamente da Cutrone, che scivolava tra Di Lorenzo e il kosovaro. Con Strefezza a compiere il medesimo movimento sul lato opposto, saturando il mezzo spazio compreso tra l’ex capitano del Torino e Olivera.

Il resto della squadra scalava di conseguenza. Moreno a sinistra che rimaneva tendenzialmente aperto. Invece Van der Brempf manteneva un atteggiamento maggiormente conservativo, attento a garantire idonea copertura alle eventuali transizioni di Kvara.

Napoli, verticalità e blocco medio

Una volta che il Como associava un mucchio di profili tecnicamente dotati in zona palla riusciva poi ad avvicinarsi con discreta pericolosità agli ultimi sedici metri. Approfittando pure dei tagli dal lato debole, soprattutto di Strefezza, che si accentrava partendo dalla destra del suo schieramento. Scenario tattico che obbligava il Napoli a difendersi a fatica, presidiando l’area piuttosto che tentare l’intercetto.

Il momentaneo pareggio, d’altronde, è arrivato in questo modo, attivando una giocata in catena sulla sinistra e relativo cambio gioco, teso ad attivare proprio l’ipercinetico esterno brasiliano con cittadinanza italiana.

In ogni caso, il match di venerdì impone una riflessione. Il Napoli ha rialzato la testa ricorrendo alla sua proverbiale verticalità, pur mantenendo un blocco medio. Consapevole di avere una soluzione letale in Lukaku che agisce da pivot. Lavorando in post basso, Big Rom non soltanto tiene palla, nascondendola letteralmente al marcatore diretto. Ma stimola i compagni ad aggredire la profondità. In tal senso, rimane emblematica l’azione che porta alla rete di Neres. Con gli azzurri che volano in transizione grazie al combinato tra gli attaccanti ed i centrocampisti in grado di innescarli efficacemente.

