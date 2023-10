Napoli e Zielinski, amore a senso unico…il Polacco vuol rimanere, mentre Adl pensa al sostituto!

Il Napoli già lavora per rinforzare il centrocampo in vista di gennaio, considerata la situazione di stallo sul rinnovo di Zielinski, verrebbe da pensare che la società si sta attrezzando per non restare con un pugno di mosche e assicurarsi già l’erede del polacco. Come rivela la redazione di TMW, sul taccuino di Micheli e Mantovani c’è un nome nuovo evidenziato: è quello di Albert Gronbaek Erlykke, centrocampista del Bodo Glimt. Giocatore versatile, che solitamente gioca a centrocampo ma che può tranquillamente disimpegnarsi sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

Il ragazzo costa circa 8,5 milioni, ma in questa stagione di Eliteserien – il massimo campionato norvegese – ha già messo a segno 8 gol in 23 presenze, partendo sempre da titolare e spesso giocando l’intera partita.

Il Bodo Glimt lo valuta 100 milioni di corone norvegesi, poiché quando lo acquistò elargì ben 3 milioni di euro all’Aarhus per giocare d’anticipo su tutte le concorrenti. Il ragazzo è una mezzala alla Frattesi, capace quindi di inserirsi e andare in rete con frequenza. Potrebbe essere proprio lui sostituto di Zielinski con qualche mese di anticipo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati