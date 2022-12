Napoli è sempre Super Jack!

E’ sempre super Jack per il Napoli, nell’amichevole contro il Crystal Palace, che chiude il ritiro in Turchia. Un’altra doppietta per Giacomo Raspadori, a conferma di uno strepitoso periodo di forma per l’ex Sassuolo.

La tournée in Turchia si conclude con una vittoria in rimonta, sul Crystal Palace. Nonostante lo svantaggio la squadra di Spalletti, ha subito reagito, conquistando una vittoria, più che meritata.

La partita si è giocata sotto una pioggia battente, con un primo tempo piuttosto equilibrato. Poco dopo la mezz’ora Zaha ha portato in vantaggio gli inglesi, sfruttando un errore in fase di impostazione, da parte del Napoli.

Nel giro di pochi minuti però, Osimhen ha trovato il pareggio, con un’ottima marcatura.

Nella ripresa, Spalletti, ha cambiato modulo, passando al 4-2-3-1. Decisivo l’ingresso in campo di Raspadori, che ha realizzato una doppietta, regalando il successo agli azzurri. Da applausi il secondo gol, un destro sotto l’incrocio dei pali, imprendibile.

Bene Zanoli, da vice Di Lorenzo, fornisce l’assist per il terzo gol, muovendosi bene sulla fascia destra.

Ancora poco reattivo Simeone, non riesce a concretizzare le occasioni, che gli si presentano.

Appare in ritardo di condizione Kvaratskhelia, il lungo stop si è fatto sentire.

La squadra di Vieira, che occupa la metà della classifica nella Premier league, sicuramente è più avanti nella preparazione, rispetto ai partenopei, eppure tutta questa differenza di condizione non si è vista.

Si è mossa bene anche la difesa napoletana, con un Ostigard in buona forma, nella ripresa spazio poi a tutti i primavera come Barba, Spavone e Marchisano, ma il Napoli non ne ha assolutamente risentito.

Fischio finale e subito in partenza per l’Italia, gli azzurri non vogliono perdere nemmeno un giorno di allenamento.

Tante buone notizie da questa preparazione turca, le due amichevoli giocate, hanno detto soprattutto, che questo Napoli, non può prescindere da Jack Raspadori.

Sicuramente si muove meglio tra le linee, nel 4231, trova più spazio di manovra e più possibilità di andare al tiro.

Un’arma in più che Spalletti avrà sottolineato con la matita rossa, in vista di una ripresa di campionato, in cui gli impegni pesanti, partiranno sin da subito.

Nel frattempo il Napoli si gode il talento bolognese, consapevole che al momento giusto, sarà un valore aggiunto.

