Da qualche settimana a questa parte sembra che il Napoli abbia una certa difficoltà a chiudere le partite. O meglio, riesce a tenere per larghi tratti in vita un avversario altrimenti mai in grado di rendersi sostanzialmente pericoloso. Pagando poi dazio alla prima sbavatura. Gli azzurri continuano a esprimere un calcio assai qualitativo. Ma l’impressione è che talvolta si specchino troppo nella bellezza delle trame che sviluppano. E se contro l’Inter alla fine sono arrivati i tre punti, grandi meriti vanno ascritti alla giocata sontuosa di Di Lorenzo, che ha invertito la deriva che stava prendendo la gara in seguito alla rete di Lukaku.

Il trend in cui stavano finendo gli uomini di Spalletti è sempre lo stesso quando di fronte c’è una squadra che si compatta sotto la linea della palla, dando al match un’interpretazione esclusivamente conservativa. Situazione sinistramente familiare alla capolista: anche stasera padrona del possesso, eppure incapace di scardinare il blocco difensivo nerazzurro.

Del resto, Inzaghi l’aveva preparata bene, incartando lungamente il Napoli, abbassando innanzitutto il ritmo. E dopo aspettandolo con un baricentro medio-basso, e un’accorta densità posizionale.

Ovviamente, la scelta di proteggere la propria trequarti era funzionale non solo a tenere i reparti stretti e corti. Evitando così che si dilatassero oltremodo le distanze, e costringendo i padroni di casa al giropalla perimetrale.

Evidente la strategia di voler puntare sugli strappi in campo aperto di Big Rom. Le caratteristiche del belga permettono infatti ai suoi compagni di alternare gioco corto e lungo. Peccato, però, che Kim abbia trovato continuamente la maniera di mantenere il contatto fisico con il centravanti, assorbendone le velleità offensive. Al punto da vincere sia gli scontri aerei, che quelli palla a terra.

Solito dominio territoriale

E’ pur vero che il Napoli ha sofferto non poco l’atteggiamento aggressivo tenuto dai tre centrali degli ospiti. Bravi a leggere i movimenti di Osimhen, e prendergli la targa attraverso un lavoro coordinato. Il numero nove svuotava di proposito il corridoio centrale, ponendo le basi per gli inserimenti di Kvaratskhelia.

Come da copione, il nigeriano si schiacciava su De Vrij, quindi tagliava volutamente verso l’esterno, seguito dalla scalata di Bastoni, mentre D’Ambrosio restava in copertura sul lato opposto.

Ecco, la parte distruttiva del piano di Inzaghi è riuscita grazie al supporto di un infaticabile Barella, generosissimo nel ricucire lo spazio creato efficacemente dagli azzurri, disinnescando i potenziali uno contro uno del georgiano. Senza dimenticare la ruvidezza eccessiva di Gagliardini, che dava una grande sensazione di fatica a contenere chiunque passasse lì nel mezzo.

Eppure, nonostante l’inferiorità numerica, all’Inter non è mai veramente scivolato dalle mani la gestione della fase difensiva. In effetti, almeno per un’ora, ha reso improduttivo il dominio territoriale della squadra partenopea, privando le ricezioni tra le linee e disinnescando la profondità.

Tant’è vero che il gol di Anguissa nasce da un insistito accerchiamento, in virtù del quale il Napoli satura l’area di rigore avversaria.

Vecchi e nuovi protagonisti

Trascurabile la disattenzione che ha innescato la veloce ripartenza avversaria. Con i Campioni d’Italia a occupare la metà campo altrui, che si lasciano trovare scoperti e prendono l’infilata, subendo il momentaneo pareggio in transizione.

La classica scarica di adrenalina, che risveglia concentrazione e tensione in un gruppo mentalmente granitico, consapevole di quanto sia forte.

Come già detto in apertura, a risolvere tutti i problemi ha provveduto il Capitano, con una sciabolata morbida. D’altronde, è uno dei pilastri del gioco ambizioso e propositivo di Spalletti: Di Lorenzo incarna proprio lo spirito di questa squadra, intenso e creativo al contempo.

Da rimarcare il sigillo finale apposto alla gara da un audace Gaetano. La combinazione con Simeone palesa una sfrontatezza che scioglie i nervi e illumina il cuore.

