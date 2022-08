Napoli, e quel periodo dei “Tifosi ragionieri”

In principio spuntarono i “tifosi ragionieri”, ovvero coloro che tenevano a cuore le sorti della SSC Napoli sul versante dei bilanci, quelli che in processione gridavano

“l’importante è divertirci, esserci, perché meglio non fallire mai piuttosto che vincere e poi sparire”. Una “categoria” criticata duramente dagli altri, gli irriducibili: “Meglio trionfare e fallire piuttosto che vivere in un eterno anonimato”.

Ora, invece, tralasciando tutta la storia che c’è in mezzo e che meriterebbe un trattato, spuntano i “commercialisti ufficiali”, cioè quelli che prima criticavano i “tifosi ragionieri” ed oggi bacchettano i presunti spacciatori di fake news attraverso giornali, radio e siti.

“Non è vero che De Laurentiis ha speso 120 milioni circa, si e no è arrivato a 55”, scrive qualcuno. E il conto del casadduoglio (a cui va il nostro eterno rispetto) è presto servito: “Kvaratskhelia è arrivato gratis, Raspadori per ora costa solo 5 milioni, Ndombele solo 500 mila euro…”. E così via. Insomma, la sagra del “vino con la percoca” e delle boutade in libera uscita quando si tirano le somme dopo la trecentesima bevuta in barba all’alta finanza.

Ma come, ora quelli che vogliono una grande squadra in campo, si preoccupano di quanto ha speso De Laurentiis? Che quando parla sarà simpatico come strusciare il gesso sulla lavagna, ma proprio quest’anno ha lavorato bene – con Giuntoli e Micheli – alla rigenerazione della rosa. A parte la gestione del caso Mertens (pessima), solo chi è in malafede può criticare la società in questa sessione estiva del calciomercato. Il Napoli ha bisogno dei tifosi veri, non di quelli che pretestuosamente danno vita alla “trovata” per spaccare più che unire.

