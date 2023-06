Napoli e Piotr Zielinski ancora insieme? Filtra la volonta’ del Polacco…

Manovre in casa Napoli in vista della prossima stagione. L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di Piotr Zielinski, talentuoso centrocampista del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2024, attualmente percepisce uno degli stipendi più alti dell’intera rosa.

“Prima del ritiro di Dimaro ci sarà un nuovo contatto tra De Laurentiis e l’agente di Zielinski per parlare del rinnovo di contratto che è attualmente in scadenza nel 2024”.

Filtra la volontà del calciatore polacco. “Il centrocampista polacco ha intenzione di restare a Napoli, ci sarà da trovare un punto d’intesa sul prolungamento dell’accordo”, si legge su Il Mattino.

Per arrivare a un accordo sul rinnovo il giocatore dovrà ridursi di molto il suo pesante ingaggio, in caso contrario potrebbe essere messo sul mercato estivo, la Lazio di Maurizio Sarri è molto interessata. Attenzione anche ad offerte dall’Arabia Saudita.

