Napoli… e per sognare poi qualcosa arriverà

Napoli ha vissuto con un nodo in gola le ultime settimane. Una sorta di ansia da prestazione, generata probabilmente da un inevitabile appannamento della condizione fisica palesato recentemente dagli uomini di Spalletti. Così, i giorni che hanno separato l’eliminazione dalla Champions con il Milan dalla trasferta di Torino sono stati caratterizzati da una sgradevole sensazione.

A turbare l’attesa del giorno dei giorni, un timore sottile e strisciante, che ha attraversato trasversalmente tutti i quartieri della città, dal Vomero ai Decumani.

Come se questa squadra, alla fine, non riuscisse a mantenere mai le promesse, perdendosi ancora una volta fra le sue pazzie. E le bugie di un destino beffardo, che giunto all’apice di una bellezza senza limiti, rischi di trasformare il cielo azzurro nell’inferno più cupo.

D’altronde, non è mica la prima volta che all’ombra del Vesuvio si fanno fregare dalla Storia. Sposa promessa, capace di dare un appuntamento. Quindi, arrivare quando le pare. Convertendo gli attimi in decenni, le lacrime di gioia in brividi di terror panico.

Forse è la dannazione per l’aspettativa di uno scudetto che dura da trent’anni. Impensabile – almeno finora – senza l’apporto concreto del Más Grande.

Insomma, dopo aver sconfitto la Juventus pure a domicilio, sembra davvero che per sognare poi qualcosa arriverà. Magari già domenica prossimo, se la concomitanza dei risultati favorevoli dovesse incastrarsi come le tessere di un domino.

Ormai anche la scaramanzia tiene le ore contate. Del resto, da settimane sono comparse ovunque striscioni e bandiere. Segno tangibile di come la città si stia preparando all’evento.

Sufficiente, per laurearsi Campione d’Italia, che sabato il Napoli batta la Salernitana. E ventiquattro ore dopo la Lazio non ottenga il medesimo risultato con l’Inter.

Fino a quel giorno, lasciateci assecondare il sogno. E non svegliateci…

