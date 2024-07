Prosegue il programma di avvicinamento del Napoli alla prima gara ufficiale della stagione: l’esordio in Coppa Italia con il Modena. Antonio Conte è un vincente non solo grazie alle sue intuizioni. Sa bene, infatti, che la trasmissione al gruppo di determinate competenze passa anche attraverso il giusto approccio alla fase di preparazione. Finora la squadra ha risposto adeguatamente agli input dell’allenatore, sopportando stoicamente l’intensità dei carichi. In questo scenario di grande applicazione e concentrazione, dunque, le amichevoli non rappresentano un modo per staccare un po’ la spina.

Al contrario, nel rispetto del ciclo di lavoro, l’Uomo del Salento prosegue imperterrito sul programma stilato in collaborazione con il supporting-cast. Così, i test-match rientrano nel quadro di passare gradualmente dal semplice al complesso. Perciò, dopo i dilettanti trentini e una ambiziosa neopromossa in B, è il turno dell’Egnatia, campione d’Albania.

El Cholito centravanti vero

Conte ha cercato di ottimizzare la partita del “Patini” per continuare a stimolare il potenziale della squadra nel comprendere i principi su cui intende costruire il nuovo Napoli. Possiamo dire di essere entrati nell’era del 3-4-2-1. Una evoluzione tattica della tradizionale difesa a tre, che in fase di costruzione diventa un 3-2-5. S’è capito cioè che uno dei pilastri fondamentali sarà la tendenza dei laterali di alzarsi molto. Così che cinque giocatori “invadano” la trequarti altrui: ieri Mazzocchi e Spinazzola occupavano la massima ampiezza sui lati, Cheddira fissava i centrali. Con Politano e Kvaratskhelia liberi di muoversi tra le linee, decidendo se spendersi nell’uno contro uno. Oppure tagliare verso l’interno con furiose accelerazioni palla al piede, cercando lo scambio col centravanti marocchino. A garantire gli equilibri alle loro spalle, Lobotka e Anguissa nel ruolo di doble pivote.

Un altro aspetto da sottolineare, è la capacità di interpretare efficacemente le transizioni, un momento chiave nel calcio di Conte. Con Di Lorenzo braccetto di destra, è toccato a Mazzocchi, Spinazzola e Zerbin (ormai una valida alternativa ai titolari) accompagnare l’azione con gamba tonica e concentrazione. Innegabile la loro dedizione difensiva, associata però a una notevole puntualità nel proporsi con personalità, quando lo spostamento di Politano e Kvaratskhelia verso il centro consentiva di spingersi sul fondo e crossare. I due assist di Zerbin, per Simeone e Ngonge rientrano proprio in questo discorso.

A proposito de El Cholito. La rete del 3-0 è la classica situazione in cui il centravanti posizionale accorcia, abbassandosi tantissimo, rubando tempo e spazio al marcatore. Ed al contempo, sfrutta l’uscita sul lato opposto alla posizione della palla del braccetto, che riceve senza alcuna pressione. In pratica, l’argentino si defila, favorendo lo smarcamento di Zerbin. Che dopo, mantenendo il contatto visivo col compagno, lo invita a inserirsi alle spalle della difesa.

Napoli intenso e aggressivo

Insomma, tracce di calcio vero, con le doverose cautele del caso. Perché l’Egnatia, pur avendo già nelle gambe tre partite ufficiali (il preliminare di Champions League – andata e ritorno -, oltre alla prima gara del secondo turno di Conference), ergo, un diverso grado di preparazioni, rimane un avversario di medio livello e poco altro.

Nondimeno, il Napoli è stato per larghi tratti intenso, organizzato e aggressivo. Il gol di Kvara, per esempio, al netto dell’esecuzione sublime – controllo in corsa col destro e tiro incrociato di sinistro, sul palo lontano, tutto senza fare toccare terra al pallone – nasce da un’azione collettiva di gegenpressing, che sottrae lucidità al tentativo degli albanesi di uscire dal basso col palleggio. Gli azzurri leggono la situazione. E scelgono la giocata più opportuna, in base alla disposizione degli avversari. Ovvero, verticalizzare immediatamente, invece di consolidare il possesso, cavalcando una razionale prudenza. In occasione dell’1-0 è Lobotka a forzare lo scippo, stimolando poi il georgiano ad attaccare la profondità.

In definitiva, nonostante sia il caso di prendere la terza amichevole del ritiro estivo, la prima a Castel di Sangro, doverosamente con le molle, poiché siamo comunque in pieno calcio d’estate, bisogna riconoscere al Napoli di manifestare (a tratti…) qualcosa di non effimero. Sarà presto per esaltarsi, lasciarsi prendere da uno sfrenato entusiasmo. Ma avendo ancora nella testa il ricordo della squadra di Garcia, Mazzarri e Calzona, basta davvero poco per emozionarsi.

