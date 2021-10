Napoli e Nazionali: giro del Mondo in sette giorni

Chiamarla sosta è un eufemismo. In queste due settimane di pausa dal campionato i calciatori del Napoli saranno più impegnati che mai, tra partite, trasferte, voli transnazionali e fusi orari vari.

I più fortunati sono gli italiani che dovranno viaggiare meno, senza subire i postumi da fuso: Meret, Insigne e Di Lorenzo, impegnati nella semifinale di Nations League, questa sera a Milano.

Per Victor Osimhen doppio impegno con la Nigeria , il 7 e 10 Ottobre per le qualificazioni ai Mondiali, andata e ritorno tra Nigeria e Repubblica Centro Africa. Anche per Lozano doppio impegno con il suo Messico, contro Canada e Honduras, l’8 e 11 ottobre. Elmas sarà impegnato sempre l’8 e 11 ottobre per Macedonia-Liechtenstein e Macedonia- Germania.

Per Anguissa andata e ritorno tra Camerun e Mozambico Altro doppio confronto per Koulibaly in Namibia- Senegal, andata e ritorno. Lobotka torna disponibile per la Slovacchia, convocato per le gare contro Russia e Croazia, sempre 8 e 11 Ottobre.

Ospina volerà in Uruguay per la sfida contro Cavani e poi il 10 Ottobre in casa contro il Brasile. Amir Rrahmani fresco di gol in campionato sarà di scena in Kosovo-Svezia e il 12 Ottobre contro la Georgia. Piotr Zielinsky impegnato il 9 e 12 ottobre contro San Marino e Albania.

Al ritorno c’è il Torino

Un vero e proprio giro del Mondo per i dodici azzurri, in poco più di una settimana, per poi rientrare a Castel Volturno a ridosso della sfida in casa col Torino. Sempre che, visto che sono tutte partite tirate, non ci siano infortuni o problematiche di nessun tipo.

Certo questo è un problema che riguarda tutte le migliori della serie A e ovviamente tutte le grandi ne risentiranno.

Resta il fatto che Spalletti si troverà a lavorare in questi giorni con pochissimi titolari mentre Juric avrà quasi tutta la rosa a disposizione.

Le lamentele passate di ADL a tal proposito sono tutt’altro che peregrine e con lo spettro di una Coppa d’Africa che porterà via per un mese l’asse portante del Napoli bisogna sin da ora studiare una strategia per sopperire ad un deficit annunciato, nel momento sicuramente decisivo della stagione.

