Napoli e Mertens: Siamo ai titoli di coda?

Dries “Ciro” Mertens ed il Napoli si separeranno a fine stagione? Nell’edizione odierna de Il Mattino se ne parla in modo abbastanza certo, pappare quindi sempre piu’ concreto l’addio di “Ciro”a giugno. Sembrerebbe che la societa’ non mvoglia esercitarne il rinnovo di contratto, anche se il Belga e ‘ pronto anche a decurtarsi l’ingaggio pur di restare a Napoli!, ma come Insigne, la societa’ ha scelto di non rinnovare il rapporto con Dries. Il lungo addio di “Ciro” e’ cominciato, e come tutti gli addii inizia con c’era una volta….

