Il Napoli attende lo Spezia al Maradona nell’ultima sfida del 2021. L’obiettivo è ovviamente vincere e chiudere al meglio l’anno solare, da secondo in classifica e senza guardare i risultati delle altre. Gli azzurri proveranno a sfatare anche il tabù legato al turno infrasettimanale. Quando si gioca di mercoledì – sottolinea Tuttosport – la formazione partenopea non riesce ad esprimersi al meglio: 4 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 8 disputate in questo giorno della settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati