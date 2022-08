Napoli, E il caso “Cosi’ parlò… Bellavista!”

Il Napoli alle prese con il “caso Bellavista“, cosa c’entra direte voi, ed invece tireremo in ballo proprio il film, per prendere d’esempio come non si debba gestire, in modalita’ off-line, una situazione che definire paradossale, sembrerebbe un eufemismo!

L’allenatore avrebbe preferito Ospina al suo posto, sto parlando di Alex Meret, ma per motivi di bilancio, non è stato possibile accontentarlo. Si prende un portiere esperto come Sirigu, e se ne cerca un’ altro, come Navas, che ne sia titolare della porta

Quindi sulla carta sono 3! Portiere, Aiuto portiere, e sostituto portiere!Come diceva Toto’, e la somma che fa il totale! Ma almeno fino alla gara di Verona di domani, il titolare sara’ lui. La domanda e’, a vostro dire oggi Meret potrebbe dire, fai giocare Sirigu io non sono più il portiere del Napoli?

Per fortuna, non siamo solo noi i portatori di questa incognita, anche il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna si pone lo stesso quesito. Personalmente, non farei giocare Meret, ma non perche’ il ragazzo non sia bravo, anzi, ma perche’ sarebbe piu’ giusto per lui, a mio avviso, aver rispetto di un portiere che e stato gia’ scartato da chi lo ha allenato, e purtroppo non e capitato solo con il tecnico attuale. Detto questo, vi riportiamo le parole su Meret pubblicate dal Corriere dello Sport:

“Alex Meret non ha ben capito cosa debba aspettarsi da questi prossimi diciotto giorni, sente nomi, vede sagome, incrocia amici venuti per stargli accanto – fino a quando? – e comunque ha la valigia a portata di mano: con quel venticello calunnioso che il mercato lascia spifferare, bisogna avere la forza di far finta di niente, prendere la personalità e spalmarla al «Bentegodi». Spalletti deciderà nelle ore che restano al fischio d’inizio: Keylor Navas è una possibilità assai concreta, dovesse arrivare sarebbe il titolare, ma a Verona toccherà a Meret, almeno sino ad ora, che ha fatto un mese e passa di ritiro e che, dovesse complicarsi la vicenda del costaricano, sarebbe un capitale umano da tutelare, nonostante tutto quello ch’è capitato”.

