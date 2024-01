Napoli è falso in bilancio.

Dopo la bella vittoria in Supercoppa è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia, che scuote, e non poco, la società partenopea.

Come riporta La Repubblica, la procura di Roma, chiude l’indagine sull’affare Osimhen, dichiarando il falso in bilancio.

L’inchiesta è così conclusa, si va verso il rinvio a giudizio. De Laurentiis è stato indagato, con l’accusa di falso in bilancio, per la compravendita del calciatore Victor Osimhen. Il nigeriano fu valutato 71,2 milioni di euro, nell’acquisto il Napoli inserì quattro calciatori, valutati 21 milioni, di cui tre giovani, spariti poi dai radar.

I magistrati della Procura di Roma, chiudono l’indagine, che vede coinvolti, anche altri componenti del club. L’inchiesta della giustizia ordinaria sulle presunte plusvalenze fittizie, relative all’esercizio 2020, per l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen, fu spostata nella Capitale, perché proprio lì fu approvato il bilancio del Napoli. Dove ha sede la filmauro, di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

In questi caldi minuti è stato contattato, da Radio Kiss Kiss, l’avvocato Mattia Grassani, che si cura delle questioni legali degli azzurri.

Anche l’avvocato Grassani è stato colto di sorpresa, visto che in questo momento si trova a Dubai, per un evento. Queste le sue parole:

“Non sono a conoscenza di questa notizia, posso dire, che dove fosse vera, quindi con la chiusura dell’indagine da parte della Procura di Roma, l’ipotesi di reato rientra solo nell’ambito penale. Tutta poi da verificare e contrastare in un dibattimento. Sotto il profilo sportivo, gli stessi giocatori coinvolti hanno portato ad un esito, diametralmente opposto. Il club è stato prosciolto, sia i dirigenti che hanno collaborato all’operazione Osimhen. Occorre predicare calma e prudenza, prima di arrivare ad un avviso di conclusione di indagini, dove mancano ancora molti elementi. Quindi una difesa della società, dei suoi dirigenti, di una valutazione del GIP, etc. etc”

Così l’avvocato Grassani che tende a tranquillizare i tifosi azzurri, anche se questa vicenda, rischia di protrarsi per molto tempo.

