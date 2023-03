Napoli e Atalanta accomunate dalla stessa idea di calcio virtuoso

Quando si parla di Atalanta è impossibile non accostare il percorso attuato in questi anni dagli orobici con la figura di Gian Piero Gasperini. Un periodo bellissimo, in cui lallenatore ha rivestito un ruolo centrale – non solo nel gioco – dei nerazzurri.

Una squadra che grazie alle intuizioni ed al lavoro sul campo del suo tecnico è riuscita a sopravvivere al ricambio generazionale del primo ciclo, quello dei “ragazzini terribili” promossi dal settore giovanile (Conti, Kessie, Gagliardini, Petagna, Caldara, Cristante, Spinazzola), aggiornando l’organico con nuovi pezzi pregiati acquisiti attraverso intelligenti operazioni di trading player.

Così, per esempio, a colmare il vuoto lasciato da Papu Gómez e Gosens hanno provveduto Boga e Mæhle. La stagione passata, però, il loro rendimento non è stato affatto paragonabile a quello offerto dai predecessori. Tant’è vero che l’ottavo posto finale in campionato rappresenta il peggior risultato della Dea da quando c’è Gasperini in panchina.

Eppure, un’annata storta non ha inceppato il meccanismo radicato in seno alla società, capace di sopravvivere ad uno storico passaggio di consegne. A febbraio, infatti, la famiglia Percassi ha ceduto il pacchetto di maggioranza a una cordata americana, capeggiata da Stephen Pagliuca. Una operazione che comunque non ha invertito la mission aziendale, ovvero cavalcare il modello virtuoso economicamente sostenibile dal punto di vista amministrativo.

Quella di sabato, dunque, sarà una gara tra due realtà per certi versi simile, almeno sul piano della filosofia gestionale.

Chiaramente, con le dovute differenze, connesse a bacino di utenza e ambizioni. A Bergamo possono anche pensare di costruire parte della rosa privilegiando i giovani in uscita dalla Primavera. Magari al culmine di un percorso di crescita all’interno del vivaio.

All’ombra del Vesuvio, invece, nonostante la proprietà consideri inscindibile coniugare l’equilibrio nei bilanci con i risultati maturati sul campo, si è puntato soprattutto su calciatori di prospettiva, curandone la progressiva maturazione

Insomma, Napoli e Atalanta inseguono i rispettivi obiettivi avvalendosi di un sistema di reclutamento globale, che scandaglia minuziosamente pure mercati alternativi, tipo la Georgia per Kvaratskhelia o l’Austria per Hojlund. Prima di concludere quegli acquisti in grado di adattarsi maggiormente ai princìpi tecnico-tattici di Spalletti e Gasperini.

