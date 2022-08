Napoli, è asciuto pazzo ‘o padrone

In questa torrida estate, cominciata con un esodo di massa da casa Napoli, Aurelio De Laurentiis s’era dato una missione.

Un po’ per necessità, tanto a causa di sopraggiunte esigenze legata alla crisi prodotta dalla pandemia sul “Sistema-Calcio”, ha avviato un radicale processo di rifondazione.

Magari c’è arrivato in ritardo, visto e che considerato che l’assunzione di Carlo Ancelotti era orientata proprio a tracciare una netta linea di demarcazione con il passato. Funzionale al cambio generazionale all’interno della rosa.

Insomma, una trasformazione radicale della squadra, dal vago sapore di rischiosa scommessa, che il presidente ha realizzato adesso, dopo aver sprecato gli ultimi quattro anni.

Ambizioni e autofinanziamento

Da giugno in avanti, dunque, l’organico degli azzurri ha cominciato a cambiare a vista d’occhio. Una rivoluzione ancora in via di completamento, indispensabile per comprendere appieno quanto ambiziosa potesse diventare la “creatura” affidata a Luciano Spalletti.

Tuttavia, solo le ultime operazioni di mercato stanno determinando il giudizio sul mutamento portato a termine da ADL. Stabilendo la reale dimensione del Napoli attuale.

Una società che si autofinanza, bisogna non dimenticarsene mai. E come tale, non può prescindere dalla conquista di un posto tra le “Fab Four”.

I soldi della Champions League sono imprescindibili per alimentare la politica aziendale della sostenibilità finanziaria, mutuata esclusivamente attraverso i risultati conseguiti sul terreno di gioco.

Stagione anomala

A proposito di campo. Sarebbe lecito chiedersi cosa potrebbe diventare la squadra a tratti esuberante, che ha esordito in campionato con la manita rifilata al Verona, in virtù degli innesti di Ndombele, Raspadori (probabilissimamente…) e forse pure Navas.

Partendo da un presupposto: quella cominciata domenica scorsa sarà una stagione nient’affatto ordinaria. Letteralmente spaccata in due. Con il Mondiale in Qatar a inframezzare Apertura e Clausura.

Stanchezza e infortuni la faranno da padrone, ricorrendo in misura sicuramente superiore rispetto ad un’annata “normale”.

In questo scenario, la concorrenza ha scelto di costruire istant-team, affidandosi a giocatori svincolati oppure ai classici “cavalli di ritorno”. Come sembra stiano facendo Inter, Juventus e Roma, che puntano tutto sulla vittoria immediata.

Napoli ricostruito

Invece, DeLa sta ragionando in prospettiva. Una sorta di anno zero, quindi, che guarda al futuro a medio termine del Napoli, smontandolo per poi riedificare.

In definitiva, se De Laurentiis ha attraversato queste settimane rielaborando la sua idea originaria, presumibilmente ha preso consapevolezza che si può alzare l’asticella delle ambizioni, senza timori reverenziali.

Avvalendosi soltanto delle risorse a disposizione. Ergo, evitando di azzardare il passo più lungo della gamba.

