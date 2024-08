Napoli due arrivi per Conte.

Il post gara di Coppa Italia ha fatto, indubbiamente, rumore più per le parole del tecnico azzurro, che per la qualificazione contro il Modena.

Antonio Conte è apparso piuttosto spazientito, per il blocco sul mercato, anche se ad onor del vero, per battere il Modena, bastava anche la squadra scesa in campo.

La situazione Osimhen sta bloccando di fatto, l’agenda di Manna, ma l’inizio del campionato è ormai alle porte.

Segnale recepito dalla società, che in questa settimana vuole chiudere, con altri due acquisti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, attraverso un tweet, l’esperto di calcio mercato, si sbilancia su degli arrivi imminenti:

“Il Napoli è pronto a chiudere in questa settimana, gli accordi per David Neres e Billy Gilmour”

Questo il testo del suo messaggio, nel quale aggiunge i dettagli delle operazioni:

“Accordo raggiunto con entrambi i calciatori, nuove offerte pronte per Benfica e Brighton”

Dettagli non di poco conto, considerando che le richieste per i due, sono state considerate elevate, in prima battuta.

Per Romano, anche la questione attaccante è in via di conclusione:

“Il Napoli insistera’ anche per Romelu Lukaku, seguiranno nuovi contatti con il Chelsea”

Situazione questa più complicata, visto che Osimhen non ha offerte ,ad oggi, considerate soddisfacenti dalla società partenopea.

Probabilmente Neres e Gilmour arriveranno nei prossimi giorni, viste anche le partenze di Zielinski e Cajuste. Per Lukaku invece tutto è legato al destino di Victor Osimhen, ma sicuramente offerte pari alla clausola rescissoria, non ne arriveranno.

A questo punto il Napoli deve decidere cosa fare, in brevissimo tempo, perché quando Conte parla così, c’è da stare molto attenti.