Napoli preparati: Demme-Fabiàn Ruiz, è guerra di preferenze!

La contrapposizione tra Demme e Fabiàn Ruiz continua a tenere banco, in casa Napoli. Catalizzando ideologicamente opinioni anche estreme, tra chi ritiene l’ex Lipsia il tassello mancante alla squadra per riuscire finalmente a trovare l’equilibrio smarrito. E lo spagnolo, considerato un lusso che i partenopei, almeno in questo momento della stagione, davvero non possono permettersi.

Proprio questo è lo scenario che fa da sfondo alla vigilia del match di domani contro la Juventus.

Gioire per la positività di Fabiàn è da neurodeliri

Appare evidente che Fabiàn abbia perso autostima. Poco male. Un giocatore con le sue qualità, bello da veder giocare, con quell’eleganza da hidalgo, destinato da un momento all’altro a iscriversi a pieno titolo nell’alveo dei Top Player, può smarrirsi, per qualche mese.

Ma da qui a pensare che sia un orpello superfluo, se non addirittura deleterio, nello scacchiere degli azzurri, sarebbe un clamoroso errore di valutazione.

Non soltanto perché lo scorso anno è stato determinante per ribaltare le sorti di un gruppo prematuramente intristitosi, alla vana rincorsa al calcio liquido.

Nondimeno, visto come si sta sviluppando la sua stagione, mette tristezza constatarne l’incompatibilità con il sistema disegnato da Gennaro Gattuso.

Attualmente, infatti, quella mezz’ala dal passo cadenzato, eppure capace tecnicamente di parlare con gli Angeli, sembra scomparso dai radar.

Chiaramente, chi ha gioito per la positività al Covid dello spagnolo, funzionale a tenerlo fermo ai box per un pò, non deve semplicemente farsi vedere da uno psichiatra. Bensì, sperare di incontrare nel suo percorso riabilitativo qualcuno veramente bravo…

Demme come Mr. Wolf, risolve problemi

I cultori del cinema d’autore non avranno dimenticato la famosa battuta di Harvey Keitel, nel film più iconico di Quentin Tarantino, Pulp fiction: “Sono il signor Wolf, risolvo problemi”.

In effetti, è ciò che ha fatto Demme con la Fiorentina. Gattuso ha optato per uno schieramento pratico ed efficace. Un più razionale 4-1-4-1, in fase di non possesso. Per effetto del quale Bakayoko, scivolando all’indietro, proteggeva la linea difensiva. Garantendo, al contempo, copertura alla medina.

Le scalate di reparto, a quel punto, portavano il tedesco ad occupare la posizione di interno destro, con Zieliński di fianco.

Sostanzialmente, Ringhio proponeva un tradizionale centrocampo a quattro, maggiormente equilibrato.

D’altrone, Demme è proprio quel pivote, capace di orientare la risalita della palla dal basso in maniera riflessiva. Gestendo ordinatamente ed in sicurezza il giropalla ritmato. Marchio di fabbrica del Napoli attuale.

E’ un Napoli diverso, giocando a quattro in mezzo

Il fatto certo è che il calo di rendimento di Fabiàn deve essere imputato ad una motivazione esclusivamente calcistica.

L’ex Betis Siviglia s’è fatto inghiottire da una spirale regressiva talmente negativa, da immalinconirlo oltre ogni ragionevole dubbio.

Lento, impacciato, privi di guizzi. Sembra veramente involuto rispetto a quanto di buono ha mostrato non più tardi di qualche mese fa. Una inconsistenza che lo rende inadatto a palesare il suo calcio abituale. Incidendo poco o nulla nella produzione del gioco partenopeo.

Il punto è questo: tatticamente parlando, lo spagnolo è incapace di determinare, all’interno di un centrocampo a due. Perché è una classica mezz’ala, piuttosto che un metodista tradizionale.

Obbligarlo a lunghe corse per ricucire distanze enormi, quando gioca in coppia con il francese di origini ivoriane, lo sfianca oltremodo. Sottraendogli lucidità.

Non è rapido. Tantomeno cattivo. E calarsi in un contesto del genere lo penalizza oltremodo.

Ben altro passo ha dimostrato di avere il Napoli con un centrocampista in più. Le linee tra i reparti rimangono compatte. Le distanze risultano costantemente strette e corte. Nell’aggredire l’avversario, gli azzurri non devono impegnarsi in lunghe corse per alzarsi in pressione.

Un beneficio che si riflette pure in fase di costruzione e rifinitura. Rendendo armonico il possesso attraverso continui triangoli.

