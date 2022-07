Napoli, dove eravamo rimasti…parte seconda!

Napoli, rimarcando la lungimiranza, oltre che la linearita’di persemprenapoli, che ha sempre raccontato i fatti di quanto accadeva, sia a Dimaro, che a Castel di Sangro, riavvolgiamo la seconda parte del nastro, della solita, quanto attesa intervista, del Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’argomento Stadio

Napoli, parcheggi, ascensori e sale vip, ma con quali soldi?

Napoli non sapeva di avere in seno, un “Robin Hood” alla guida della sua squadra, e sinceramente, quando ho sentito che si voleva rivalutare il parcheggio sotterraneo del Maradona, che si volevano aggiungere dei salottini vip, suddivisi tra settori distinti e tribuna, eliminare la copertura per farne una da stadio europeo, eliminare la pista di atletica per avvicinare al terreno di gioco e far sentire di piu’ il dodicesimo uomo in campo.

Sembrava davvero una “rivoluzione copernicana” …ma poi, svegliatomi dal sonno, mi sono ritrovato, immancabile, la controversia con il Comune, dove il Napoli ancora oggi, risulta insolvente nei pagamenti dell’affitto, giustificati dai famosi “tornelli” che, a loro volta, , a detta del patron, non siano stati versati emolumenti dal proprietario del bene in questione.

Ora vi chiedo, se siamo ancora fermi a Teano, di cosa parliamo? Sarebbe ora, in via definitiva, che si facesse luce su questo “fantomatico” progetto” in fiumi di parole e chiacchiere cine-politiche, che non solo sembrano imitare, in modo orrendo, “Oggi le comiche”, ma stridono, vessando in mal modo, con una realta’, le Universiadi,che hanno dato un tocco di “azzurro” presentabile al Maradona, con tanto di maxi schermi piazzati nei settori curva, sempre aspettando quelli acquistati dal patron, e non ancora montati, eppure i palloni adesso ci sono!

