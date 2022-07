Napoli, dove eravamo rimasti…parte prima!

Napoli, c’eravamo lasciati al “sogno” Dybala, ma tale resta per chi aveva conoscenze realisticamente irrealizzabili, e ci siamo ritrovati con il risveglio delle parole, intervista davvero ben preparata, del patron azzurro sul futuro prossimo di un club ancora tutto da scrivere.

Premettendo la lungimiranza, oltre che la linearita’,di persemprenapoli, che ha sempre raccontato i fatti di quanto accadeva, sia a Dimaro che a Castel di Sangro, cercando di ricostruire, brevemente, i punti focali della solita, quanto attesa intervista, del Presidente Aurelio De Laurentiis, tra mercato, stadio, multiproprieta’ ed abbonamenti

Napoli, Il “Vil denaro”, una “frittata” mal girata…e pure cascata!

Napoli, che il mercato ha segnato l’addio del “bomber” di tutti i tempi del club, Dries Mertens, messo alla porta in via definitiva, con 4, 5 milioni rifiutati,a detta del patron, e un grazie che sa di scuola di recitazione della Roma di Cinecitta’

Personalmente, come Koulibaly, resto dell’ idea che queste offerte vanno fatte prima e non a fine campionato a chi si vuol trattenere, senza dimenticare che il tecnico non si e “incatenato” come per Kalidou ed Ospina, chissa’ forse sarebbe rimasto, ma salomonicamente diplomatico, dando il la’ alla fine del rapporto. Insomma, non si’ e fatto nulla per trattenere il 35enne di Palazzo Donn’Anna, sta tutta qui la verita’, con il proprietario che caccia l’inquilino, perche’ l’appartamento gli serve sfitto! Diciamo che , come per il “comandante, il patron ha girato la “frittata”

solo che stavolta ‘e cascata sul proprio vil danaro, l’ennesima Fantomima comunicativa, che rende l’idea di chi gestisce la Società’ Sportiva Calcio Napoli…E la storia continua…

