Napoli, dopo la rifinitura, Spalletti ha le idee chiare 

Domani sera alle ore 20:45 andrà in scena il big match della 28ª giornata di campionato tra Napoli e Milan allo Stadio Maradona di Napoli.

Le due compagini sono pronte ad una sfida senza esclusione di colpi per portare a casa i tre punti che vorrebbero dire primato in classifica in solitaria.

Queste due squadre hanno in comune più di quanto pensano, partendo dal modulo di gioco preferito, passando per gli innumerevoli infortuni subiti e finendo con i propri centrocampisti.

Per quanto riguarda i moduli, sia Luciano Spalletti che Stefano Pioli, prediligono l’utilizzo del più classico dei 4-2-3-1, dove i calciatori puntano a tenere il possesso del pallone per poi tentare verticalizzazioni veloci dove si crea un varco.

Sotto l’aspetto dei calciatori, invece, vi sono da una parte Fabiàn Ruiz e dall’altra Sandro Tonali, i quali la scorsa stagione hanno visto attorno a sè più ombre che luci, ma che nel corso di questo campionato sono riusciti ad invertire la tendenza facendo ricredere tutti a suon di prestazioni da veri leader.

A questi si aggiungono la discontinuità di Piotr Zielinski e Brahim Diaz, i quali se in cattedra, sono capaci di indirizzare partite in maniera decisiva dando modo alla squadra di giocare in tutt’altra maniera grazie al proprio talento.

Napoli e Milan sono, però, accomunate anche dai tanti infortuni subiti questa stagione e la scorsa. Entrambe le squadre hanno vissuto periodi di vera e propria emergenza anche in questo campionato, dove hanno perso i pilastri dell’undici titolare, ritrovandosi a schierare in campo le terze linee addirittura.

Proprio per questo, le due rose sono la dimostrazione di quanto la forza di essere squadra spesso conti più di schierare top player in campo.

Le idee del mister per questa partita

L’ultimo report d’allenamento pubblicato dalla società conforta il tecnico per due motivi fondamentali:

1) Non ci sono stati altri infortuni muscolari;

2) Lozano è tornato a pieno regime, così come Anguissa.

Questi rientri risultano ad oggi fondamentali per gli azzurri che basandosi sui 90 minuti di gioco e sulle 5 sostituzioni potranno tornare a contare sulla panchina lunga.

