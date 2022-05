Secondo colpo del Napoli, preso il sostituto di Ghoulam

Mathias Olivera, terzino sinistro Uruguaiano del Getafe, e’ un calciatore del Napoli, nelle prossime ore a Villa Stuart ,svolgera’ le rituali visite mediche, e poi sara’ ufficialmente un nuovo acquisto per la prossima stagione. Prende il posto di Faouzi Ghoulam, che lascia il Napoli dopo 8 stagioni che partono dal 31 Gennaio 2014 al 30 giugno 2022.

Sembrava che la pista si fosse raffreddata, ed invece e stato proprio il Presidente del Getafe, Angel Torres Sanchez annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale“.

Mathias Olivera, il mancino che sostituira’ Ghoulam

Mathias Olivera Miramontes, questo il suo nome completo, nasce a Montevideo il 31 ottobre 1997, è un calciatore uruguaiano, terzino sinistro del Getafe e della nazionale uruguaiana. Quest’anno, con il club spagnolo ha collezionato , 32 presenze, 1 gol, e 3 assist. Prende il posto di Faouzi Ghoulam, che lascia il Napoli dopo 8 anni, acquistato nel Gennaio 2014 , dal Saint-Etienne, ha vinto 2 Coppe Italia ed 1 Supercoppa Italiana, con 216 presenze e 3 gol

Questi i numeri del mancino uruguaiano…

