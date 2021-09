Napoli: dopo il miracolo del Santo si attende quello della squadra

Parte questa sera la settimana del Napoli, con il monday night alla Dacia Arena, per affrontare l’undici di Gotti, avversario che ha già bloccato la Juventus e che con sette punti in classifica conferma di essere squadra tutt’altro che semplice da affrontare.

Non ci sono più i big De Paul e Musso, ma il 3-5-2 dell’Udinese trova sempre un riscontro positivo sul campo. Davanti si sta trovando bene Deloufeu insieme a Pussetto, a centrocampo l’assenza dell’argentino si fa sentire, sarebbe stato l’uomo perfetto per Spalletti, ma il vicepresidente friulano ha confermato recentemente che non ci sia mai stata una vera trattativa con De Laurentiis.

In ogni caso le fasce con Molina e Stryger larsen restano sempre un punto forte dei bianconeri, ne sa qualcosa la Juventus, più Wallace ed Arslan ad aggiungere fisicità al reparto. Davanti a Silvestri, il terzetto composto da Becao, Samir e Nuytinck. Anche qui prevalgono muscoli e centimetri, terreno fertile per un Osimhen in stato di grazia.

Dosare le energie, pensando alla classifica

Tornerà a disposizione anche Mario Rui e partirà sicuramente titolare, oltre al rientro di Manolas e Politano per un saggio turnover e per un’ottimizzazione dei tempi di recupero, di cui già Spalletti aveva parlato alla vigilia della sfida con il Leicester.

Anche perché quella che si prospetta sarà la classica settimana-tipo del Napoli, con impegno del giovedì, in questo caso sarà di campionato, nuovamente a Genova ma contro i blucerchiati, per concludersi domenica sera al Maradona contro il Cagliari del neo allenatore Mazzarri tutto da decifrare.

Fondamentale diventa quindi dosare le energie e alternare gli undici, soprattutto in quest’occasione dove sulla carta ci saranno avversari abbordabili e dove anche le seconde linee possono dare un’importante contributo. D’altronde il Napoli in queste prime giornate ha sempre confermato di avere delle difficoltà iniziali per poi venire fuori sulla distanza, anche grazie ai cambi effettuati.

Mentalità, preparazione e approccio alla gara

Non è sembrato un problema di approccio sbagliato alla partita, piuttosto una preparazione atletica che in questa fase evidentemente, ha bisogno di un tempo più lungo per mandare il motore a pieni giri. Il lavoro svolto in estate ha puntato proprio ad un sovraccarico muscolare capace di durare più a lungo ed emergere sulla distanza.

La stessa prestazione di Osimhen di giovedì conferma differenze sostanziali tra primo e secondo tempo, con un finale sempre in crescendo, tanto d’aver lasciato la sensazione in ogni tifoso che tutto sommato in Inghilterra alla fine si potesse anche vincere.

Stasera di fisico ce ne vorrà parecchio, ma anche giovedì e domenica prossima, laddove di fronte si avranno squadre meno tecniche ma molto muscolari, motivo in più per portare giocatori al meglio della condizione.

La speranza è che nella settimana che comincia con il miracolo di San Gennaro, si possa concludere con un “miracolo” sportivo, fatto di dodici punti in classifica.

San Genna’… pienzace tu!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati