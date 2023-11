Napoli: dopo Garcia mancano i test atletici dei calciatori

Un vero e proprio “giallo” causato dallo staff dell’ex tecnico Rudi Garcia fresco di esonero da parte del club di Adl che coglie di sorpresa il preparatore Pondrelli.

Sembrerebbe infatti, che lo staff del tecnico francese abbia fatto sparire i test atletici dei calciatori del Napoli, creando al preparatore atletico Pondrelli non solo l’impossibilità a capirne il lavoro svolto precedentemente, ma anche la consapevolezza di azzerare il tutto e ricominciare da capo.

È chiaro che questo episodio crea non pochi intoppi al nuovo arrivato, tecnico compreso, che non ha un quadro chiaro sotto il profilo strettamente della preparazione ed allenamenti finora svolto dl gruppo che dovrà allenare, ma un ritardo su di una tabella che va sicuramente accelerata.

Napoli, Pondrelli la garanzia…

Certo che se si pensa ad una squadra senza idee, a cambi compiuti in forte ritardo, emarginazione quasi totale dei nuovi acquisti, e l’imposizione del preparatore Rongoni portando alle dimissioni di Sinatti (ora in Nazionale con Spalletti) non sembra di parlare di una squadra Campione d’Italia.

In pratica, senza test si azzera il tutto e si riparte, ma certamente Pondrelli, di riconosciuta professionalità, saprà far fronte a questa colpevole mancanza.

