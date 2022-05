Napoli-Dimaro e siamo a dodici…Mercoledi 18 Maggio presentazione ufficiale alla stampa

Il Napoli, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha annunciato che anche nel 2022, la squadra azzurra aprirà la stagione in Val Di Sole a Dimaro-Folgarida. Per la società del presidente Aurelio De Laurentiis è il dodicesimo anno consecutivo di precampionato nella località trentina. L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa mercoledì 18 Maggio alle ore 13.00 presso SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno.

Pre campionato dal 9 luglio

“Inizieranno la mattina del prossimo nove luglio gli allenamenti precampionato 2022 del Napoli nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole – è la nota del club partenopeo -. La squadra azzurra raggiungerà la località turistica del Trentino già nella serata dell’8 luglio e la mattina di sabato 9 inizierà le sedute di allenamento sul campo di Carciato. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis lascerà la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino”.

Il Napoli si consola con i record dei ritiri

“Per l’undicesimo anno (record tra le squadre di Serie A) si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi partenopei che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino per seguire i loro Campioni. Per il tifosi partenopei il nuovo ritiro a Dimaro Folgarida propone l’occasione irripetibile di vedere al lavoro i propri beniamini con due imperdibili fine settimana, a partire proprio dalla data di inizio. Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ma anche di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale, che offre ideali occasioni di rigenerazione fisica e di relax. A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni, il presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il Ceo di Trentino marketing Maurizio Rossini e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni che esprimono ampia soddisfazione per il rinnovato sodalizio”

