Napoli, difficile trovare l’allenatore giusto: sbagliato però accontentarsi

Quando non puoi vincerla, allora accontentati anche del pareggio: è un principio vecchio come il calcio, che però c’entra poco con il Napoli visto a Marassi. Perché, sembra strano a raccontarlo, eppure i numeri sono glaciali nella loro asetticità, nel primo tempo gli azzurri non hanno mai tirato verso la porta avversaria. E se l’hanno acciuffata per le orecchie nella ripresa, il merito va attribuito esclusivamente a un moto di orgoglio. La consapevolezza che lasciarsi prendere a pedate nel sedere senza alcuna reazione nervosa, portando lo scudetto cucito sulla maglia, li avrebbe esposti a una valanga di fischi e pernacchie.

Inutile girarci attorno, quindi: il misero punticino strappato al Genoa, frutto di una reazione emotiva comunque importante, nonché di due giocate individuali sublimi di Raspadori e Politano, appare come un brodino caldo, da far sorbire al malato di turno.

Senza troppi convenevoli, giusto chiamare le cose con il loro nome, questa è attualmente la squadra partenopea. Un’accozzaglia di uomini male in salute, che presenta tutti i sintomi di una preoccupante assenza di efficienza. In ogni caso, l’inconsueta inconsistenza di un gruppo che solo qualche mese fa ha letteralmente stradominato il campionato non deve essere imputata esclusivamente a Rudi Garcia. Ma sulle manchevolezze dei giocatori magari ci soffermeremo in un’altra sede…

Napoli cantiere aperto

Indubbio che il nuovo tecnico abbia delle responsabilità enormi nello stato di totale confusione in cui si trovano oggi gli azzurri. Il cui rendimento riflette in un certo senso i maldestri tentativi del francese di prendere pieno possesso dell’ambiente lavorativo, esautorando forzatamente i principi del suo predecessore, affinchè attecchiscano le proprie idee. Nel frattempo che il trapasso si concretizzi, infatti, risulta evidente una sensazione sgradevole. Lo zoccolo duro dello spogliatoio fa grande fatica a seguire le elucubrazioni tattiche dell’allenatore. Aggiungiamoci pure la precaria condizione fisica, e lo specchio rimanda indietro una immagine davvero sconfortante.

Nessuno tenti di smentire questa semplice constatazione obiettando che ormai il palato dei tifosi s’era abituato alla prelibatezza di una squadra che aveva dominato in lungo e in largo la concorrenza fino a qualche mese fa. Avendo dunque maturato un palato fine, da sublime gourmet, adesso all’ombra del Vesuvio debbano necessariamente derubricare le loro pretese, abbassandole in maniera esponenziale.

Dispiace dirlo con tanta crudezza, ma il Napoli è ancora un cantiere aperto. Dalle parti di Castelvolturno campeggia in bella vista il cartello con sù scritto “lavori in corso”. A Garcia vanno riconosciute le attenuanti generiche, piuttosto che condannarlo immediatamente al pubblico ludibrio. Insomma, gli serve del tempo. Teoricamente gli dovrebbe essere concesso. Braga, Bologna e Udine diranno qualcosa in più circa lo stato di salute complessivo dei partenopei.

Nondimeno, il calcio è un abominevole tritacarne, che esaurisce i granelli della clessidra con una celerità inaudita. Il tempo sfugge e le giustificazioni cominciano a cadere come birilli. Mentre sale progressivamente l’ansia di aver toppato clamorosamente la scelta del successore di Spalletti.

Era difficile trovare l’allenatore giusto, capace di raccogliere senza contraccolpi la scomoda eredità dell’Uomo di Certaldo. Ma accontentarsi di quello sbagliato sarebbe puro masochismo.

