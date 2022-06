Napoli: Diego Demme cambia agenti, e chiede di giocare di piu’

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha cambiato procuratore, passando dalla Lian Sports Group di Fali Ramadani alla FIRST1, agenzia che fa capo a Claudio Vigorelli e Marco Busiello.

Per il momento questa importante svolta non sembra essere il preludio di un sicuro cambio di maglia del giocatore nel corso del prossimo mercato estivo, alla luce anche del contratto con il Napoli in essere fino al 30 giugno 2024, ma alla vigilia della lunghissima sessione estiva di mercato nulla può essere escluso a priori. Questo, intanto, è stato il “benvenuto” a Demme da parte di Vigorelli e Busiello: “Diego lo conosciamo dai tempi del Lipsia, c’è stata anche con la famiglia da sempre una buona relazione. È bastata una chiacchierata, ci si è trovati subito bene, è un piacere lavorare insieme”.

La Fiorentina potrebbe convincerlo…

Particolarmente stimato da Rino Gattuso, che gli ha dato parecchio spazio durante la sua permanenza sulla panchina del Napoli, Demme potrebbe entrare nel mirino del Valencia, ma Busiello non ha nascosto il gradimento per eventuali soluzioni italiane, compresa la Fiorentina che già in passato si era interessata al giocatore: “Diego è nato in Germania, ma in Italia si trova bene, viste le sue origini. Penso che dia il meglio in un centrocampo a tre, la Fiorentina si adatterebbe bene al suo modo di giocare”.

