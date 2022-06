Nelle ultime settimane nella testa dei tifosi del Napoli risuona forte un nome, quello di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo dell’Udinese è il candidato numero uno per rinforzare l’organico di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

Con ogni probabilità l’addio di Dries Mertens sancirà l’assalto definitivo all’ex Milan e Barcellona. Tra domanda e offerta la distanza è di circa 5 milioni tra domanda e offerta.

Napoli: Deulofeu si avvicina, la conferma dell’agente

L’agente di Deulofeu ha confermato l’interesse del club azzurro in un’intervista rilasciata a FootballNews24. Di seguito le sue parole: ”Sarà una finestra sicuramente molto attiva. Non so se torneremo ai livelli pre COVID, ma possiamo già vedere molti grandi affari. Alcuni club, però, hanno posticipato una percentuale degli stipendi durante il periodo di emergenza sanitaria e ora devono procedere con i pagamenti. Un vero problema per le società, hanno bisogno di versare soldi sul bilancio della stagione in corso piuttosto che finanziare trasferimenti importanti. Ci sono diversi clienti per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Inoltre, c’è interesse anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione, chiedono quali sarebbero le cifre per il trasferimento soffermandosi sulle condizioni che permetterebbero al giocatore di andare avanti. Al momento, dunque, stiamo parlando con alcune compagini. Vedremo cosa succederà. Salto di qualità? Abbiamo parlato con l’Udinese dato che Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato. Il Napoli? Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima alternativa per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati