Napoli deludente, i conti non tornano

Prendiamo in considerazione le ultime quattro partite del Napoli: Inter, Cagliari, Lazio e Milan. È arrivata solo una vittoria, quella a tempo quasi scaduto all’Olimpico, poi solo tre pareggi. Contro l’Inter si giocava al Maradona, c’era la possibilità di far sognare una città che attendeva con ansia lo scontro diretto contro la capolista di Simone Inzaghi. Il Napoli è durato solo un tempo, e come puoi pretendere di sognare se in uno scontro diretto, avendo la possibilità di giocarlo davanti al pubblico amico, sparisci dopo 45’? Non si affrontava neanche una schiacciasassi devastante, ma una Inter che in seguito avrebbe perso in casa contro il Sassuolo e pareggiato contro il Genoa, penultimo in classifica. Vuoi vedere che, osando un po’ di più, il Napoli avrebbe potuto vincerla quella partita? E perché non ha osato? Lo si vorrebbe tanto capire.

Illusione capitolina

Proprio nel turno successivo, con l’Inter caduta in casa contro il Sassuolo e un Milan incapace di andare al di là del pari contro la Salernitana, il Napoli andava a Cagliari sapendo che una vittoria avrebbe potuto alimentare il grande sogno tricolore. Per una questione di decoro, è il caso di non ricordare l’indecente prestazione fornita in terra sarda, dove solo un battito animale di Osimhen nei minuti finali ha evitato il ko, ma se fosse finita 3-0 per gli uomini di Mazzarri non ci sarebbe stato niente da dire.

Nel turno successivo, Milan e Inter hanno segnato di nuovo il passo, il Napoli ne avrebbe approfittato a Roma in casa della Lazio? Dopo un primo tempo simile alla trasferta di Cagliari, incommentabile, nella ripresa è successo di tutto; prima il vantaggio di Insigne, poi il pari di Pedro allo scadere dei minuti regolamentari e il capolavoro sul gong di Fabiàn Ruiz. È stata lodata la voglia del Napoli di far sua la partita, il riversarsi in avanti in quei quattro minuti di recupero, come se i giocatori si fossero ricordati le parole di Spalletti alla vigilia di quella trasferta “sta a noi decidere se essere dimenticati o passare alla storia”.

Tanta attesa e poi…

Proprio per come era arrivata la vittoria, si era venuto a creare un grande entusiasmo, una settimana prima dello scontro con l’altra capolista, il Milan, di scena al Maradona. Ricordando la deludente gara con l’Inter (dove ci si aspettava una vittoria), la squadra sarebbe dovuta scendere in campo con istinti famelici, con pulsioni cannibalesche. Si giocava in casa, i gruppi organizzati avevano chiamato a raccolta tutta la città chiedendo ad ogni tifoso di portare una sciarpa azzurra; c’era una settimana per preparare la partita, mentre il Milan era impegnato nel derby di Coppa Italia contro l’Inter; i rossoneri erano reduci da due scialbi pareggi contro Salernitana e Udinese. Dalla trasferta capitolina la squadra tornava con un livello di autostima altissimo, quale occasione migliore per pensare di passare alla storia?

…il nulla

Ma il Napoli non ne ha approfittato, facendo addirittura peggio dello scontro diretto contro l’Inter, in termini di prestazione e di risultato. Almeno contro i nerazzurri il primo tempo era stato all’altezza, contro i rossoneri, a parte un furore agonistico nei primi dieci minuti, c’è stato solo Milan, che ha vinto meritatamente. Si dirà del rigore di Osimhen, che c’era e andava convalidato, ma era lecito aspettarsi una prestazione diversa stante l’importanza della sfida.

Ricordi di un San Paolo inviolabile

E pensare che in quell’impianto di Fuorigrotta, con degli organici di gran lunga meno forti di quello attuale, cadevano le squadre che vincevano la Champions. Quanta nostalgia di quelle notti magiche, dove nei grandi appuntamenti ci si sentiva addirittura invincibili, contro qualsiasi avversaria, anzi, più prestigiosa e blasonata era più le veniva riservato un trattamento “speciale”.

Quello era il Napoli che faceva sognare, non si sapeva in quegli anni che ce ne sarebbe stato uno che avrebbe spezzato i sogni venendo meno proprio nelle grandi notti. Quando ricapiterà più una occasione simile? Contendersi con antagoniste alla portata un grande sogno avendo la possibilità di giocare nel proprio stadio gli scontri diretti in una fase del campionato in cui i punti valgono doppio, è una occasione che bisogna sfruttare proprio perché chissà e se mai ricapiterà ancora. Non averlo fatto lascia tanto rammarico.

Non che sia una tragedia sportiva (come quella dello scorso 23 maggio), l’obiettivo di partenza era un altro, ma che almeno si prenda atto di non essere all’altezza per puntare a quel sogno che manca da più di trent’anni. Del resto, quel sogno passa anche da numeri da grande squadra.

E se fosse un problema di manico?

Il Napoli del tanto decantato Spalletti ha chiuso il girone d’andata con 39 punti. Il tanto bistrattato Gattuso, subentrato in corsa dovendo ricostruire dalle macerie post-Ancelotti, ne aveva conquistati 38 nel girone di ritorno più un trofeo come la Coppa Italia.

L’anno scorso, nel girone di ritorno, è arrivato a 43 punti, ne mancherebbero sei buttati per clamorosi errori individuali a tempo quasi scaduto (trasferta di Sassuolo e Cagliari in casa) e per quell’assurda gara con il Verona.

Cosa ha dimostrato Spalletti più di un tecnico criticatissimo (con buone ragioni) come Gattuso per godere di tutta questa fiducia? Non è che anche lui debba essere messo in discussione?

Maurizio Longhi

