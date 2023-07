Napoli: Dead line. Rinnovo o Tribuna

Dead line, rinnovo forzato, Roberto Calenda e la politica “unilaterale” del presidente.

De Laurentiis sfida il sistema ed il mercato. Ancora.

In questo, Aurelio, non accetta altri metodi se non il suo.

“Gli agenti sono la rovina del calcio”.

In questo, il presidente non sembra proprio rassegnarsi e giustamente, almeno per casa sua, impone la linea.

A Napoli si rinnova o si finisce in tribuna. Le esperienze recenti hanno toccato i nervi scoperti del numero 1 azzurro.

Il discorso è rivolto a tutti. Nessun nome pare al sicuro. Naturalmente alcuni possono godere di un atteggiamento più morbido. Zielinski si può in qualche modo “forzare”, Osimhen non proprio. Per il nigeriano esiste una sorta di out out. Gli agenti di Victor, nello specifico, Roberto Calenda, ha tempo fino al 30 Luglio per portare in sede Napoli, una offerta irrinunciabile. 120 milioni almeno, dice il Napoli. Sotto quella cifra non sarebbe un affare.

Il giorno dopo, il patron, può rinnovare a 7 milioni annui. Tanto? Poco? Giusto? È il mercato che decide ed impone. Sono gli agenti che in qualche modo lo veicolano.

Prendere o lasciare, è il calcio internazionale.

Intanto si sappia in giro, il Napoli prova ad imporre la sua regola. Da queste parti si fa alla maniera “aureliana”.

Chi non si adegua si accomoda in tribuna.

Professionisti si ma sotto una ferrea regia.

Prendere o lasciare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati