Napoli, De Magistris sullo stadio: “Ecco qual è il problema”

Al di là dello scandalo legato al calcioscommesse, la notizia positiva ricevuta in questi giorni è l’ufficialità di Italia e Turchia come paesi ospitanti per gli Europei del 2032. Ma la questione dell’inadeguatezza degli impianti ha fatto discutere. Fra questi c’è anche lo Stadio di Napoli, il Diego Armando Maradona, che potrebbe non rientrare fra i posti disponibili. A parlarne a Radio Punto Nuovo è Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, che ha voluto dire la sua. Ecco le sue parole.

Le parole di De Magistris sullo Stadio Maradona

“La situazione è molto chiara: quello stadio è stato ristrutturato nel nome e nell’impianto, utilizzando le Universiadi durante il mio periodo da Sindaco. La pista d’atletica non può essere eliminata, non si scappa. Se uno vuole uno stadio diverso, ci vuole qualcuno che mette i soldi: lo Stato non può farlo, quindi dovrebbe essere la società SSC Napoli o altri privati in collaborazione col Comune. La mia amministrazione era molto aperta, ma mai nessuno ha voluto fare dei passi reali per migliorare il Maradona. Non credo che saremo fatti fuori da Euro 2032 per la pista d’atletica, ma se succederà bisognerà farsene una ragione. Quando c’era la possibilità di farlo, non è stato fatto… Senza gli interventi fatti durante la nostra amministrazione, il Maradona non avrebbe fatto neanche la Champions per gli standard imposti dalla UEFA”.

