De Laurentiis: un presidente visionario, stanco del futuro

Da quando è diventato proprietario del Napoli, ormai nel lontano 2004, Aurelio De Laurentiis non aveva mai trascorso così tanto tempo lontano dalla luce dei riflettori.

Nonostante, come uomo di spettacolo abbia sempre fatto una gran fatica ad interpretare da invisibile il suo ruolo, preferendo mantenere costantemente la scena piuttosto che navigare sottotraccia.

La forza di un modello gestionale

In effetti, l’assenza mediatica del presidente non è affatto passata inosservata. Ed ha suscitato più di un dubbio circa gli entusiasmi che ancora riuscirebbe a trasmettergli la sua creatura calcistica.

Lui che ha progettato la dottrina necessaria a rendere competitivo un club che, teoricamente, non avrebbe mai potuto esserlo ai massimi livelli. Anzi, ha tracciato la strada da percorrere, per raggiungere quest’obiettivo ambizioso, in un contesto politico-sociale oggettivamente diverso rispetto agli altri Top Club.

Riscrivendo un modello gestionale capace di restituire immediatamente la forza di una idea. Che ha resistito finora al logorio del tempo. Ma adesso deve necessariamente rinnovarsi. Se non negli uomini, almeno nel metodo. Adattandolo al contesto economico post Covid.

Dando, quindi, una versione differente del modus operandi che ha reso possibile tutto questo.

Investimenti equilibrati e rendimento da Top Club

E’ innegabile che ADL abbia trasformato i partenopei in una sorta di outsider permanente. Ovvero, una squadra che, almeno sulla carta, partiva con tutti i pronostici a sfavore. Riuscendo comunque a competere contro i migliori. Mantenendo intatto lo status di gruppo vincente in Italia ed assai ostico nelle competizioni Uefa.

Del resto, in quindici anni, il Napoli ha vinto tre volte la Coppa Italia (2012, 2014 e 2020): oltre alla Supercoppa Italiana del 2014. Soprattutto, è arrivato quattro volte secondo in campionato (2013, 2016, 2018 e 2019), dimostrando con i fatti e non a chiacchiere di essere l’unica alternativa plausibile allo strapotere della Juventus in Serie A.

E’ bene non dimenticare che solamente due anni fa il percorso poteva veramente giungere alla sua piena compiutezza, coronando il sogno Scudetto, se il Sistema non avesse generato anticorpi tali da respingere la rivoluzione culturale, portata avanti dai fautori dell’Estetica Trascendentale.

Senza trascurare il percorso nelle Coppe, dove gli azzurri giocano da undici edizioni di fila, schiacciati tra i giganti d’Europa. In ogni caso hanno disputato per tre volte gli Ottavi di Champions (2011/12, 2016/17 e 2019/20). Avvicinandosi all’élite continentale nel 2014/15: eliminati soltanto in semifinale di Europa League.

Eppure, De Laurentiis ha sviluppato talmente bene la sua filosofia, da riuscire a portare gli azzurri ad una dimensione superiore, pur mantenendosi equilibrato negli investimenti.

De Laurentiis stufo del calcio giocato

Nondimeno, è riduttivo etichettarlo come l’imprenditore lungimirante prestato all’azienda calcio. Intenzionato solo ad aumentare la qualità della rosa, puntando su acquisti mirati. Cioè giovani talenti di prospettiva, da valorizzare e poi cedere, attraverso vantaggiose trading players.

Sarebbe più giusto, invece, riconoscergli il merito di aver messo a punto una strategia di mercato che tenesse conto di un fattore fondamentale: la ridotta disponibilità finanziaria in rapporto alle altre contenders.

Probabilmente, però, le ultime due stagioni del Napoli hanno sottratto a De Laurentiis gli entusiasmi di un tempo. Oppure è semplicemente invecchiato.

L’impressione è che oggi ADL appaia maggiormente interessato alla partita dei diritti tv. Specialmente l’ipotesi di creare dal nulla il canale tematico della Lega.

Paradossalmente, il tycoon accusato da una parte della tifoseria di badare esclusivamente alla quadratura del bilancio societario sembra vivere una fase di stanchezza. Come se il calcio giocato non gli regalasse più emozioni.

Rinnovarsi, salvando l’idea di base

È come se, dall’ammutinamento in avanti, De Laurentiis avesse smarrito il tocco magico. Lasciandosi schiacciare dagli eventi nefasti che hanno caratterizzato le gestioni tecniche post Sarri.

Checché ne dicano i suoi più acerrimi detrattori, che giustamente sottolineano una inesistente organizzazione strutturale, gerarchica e piramidale, tuttavia il presidente non ha lesinato massicci investimenti, attingendo a piene mani dalla cassa.

Soldi ovviamente spesi male, al netto dei risultati ondivaghi e della latitanza del gioco: 20 milioni per Lobotka, 25 per Politano, 16 per Petagna, 14 per Rrahmani, 10 per Demme. Più l’operazione Osimhen. E il rinnovo di Mertens, a cifre importanti per un trentatreenne.

Adesso la prova più difficile da superare per il presidente del Napoli è andare oltre sé stesso. Adattare il suo modello gestionale economico-finanziario, all’evoluzione del mercato. Alla luce della crisi di liquidità generata dalla pandemia. Nonché, degli effetti in termini svalutativi generati sui calciatori.

In un parola: rinnovarsi senza distruggere le fondamenta di una filosofia apparentemente visionaria.

