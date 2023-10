Napoli, De Laurentiis su Garcia: “Momento no, prenderò una pausa di riflessione!”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha detto la sua sul momento che vede protagonista l’allenatore azzurro, Rudi Garcia. De Laurentiis non ci ha girato intorno, ed ha sottolineato come questo sia un momento no per la squadra e che dovrà fare le giuste scelte, ma senza essere condizionato dall’ambiente:

“Con Garcia sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva”.

Il patron azzurro è intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Inpiù all’università Luiss di Roma:

“Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare”.

De Laurentiis sottolinea come qualsiasi decisione verrà presa non dovrà essere affrettata in quanto, per prima cosa, si dovrà pedalare a testa bassa e lavorare per raggiungere gli obiettivi:

Il presidente del Napoli non le manda di certo a dire a Rudi Garcia, sottolineando molto la sua assenza dai grandi palcoscenici europei:

“Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. È inutile dare la colpa a nuovi interlocutori. Il calcio non è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Nel calcio ci sono incidenti, malattie, espulsioni. Non è scritto da nessuna parte che ci siano delle soluzioni matematiche per vincere nello scudetto. Io credo che anche quest’anno fino alla fine ce la giocheremo. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno”.

Infine, il presidente del Napoli, De Laurentiis, svela che Garcia non è stata la prima scelta:

“Garcia non era comunque la prima scelta. Lo ha specificato lo stesso presidente del Napoli: “Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi”.

