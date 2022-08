Napoli Day: L’amichevole della…Distensione!

Potrebbe definirsi proprio così Napoli-Juve Stabia, amichevole che si disputera’ oggi al Maradona, alle ore 18, a porte aperte per tutti i tifosi che accoglieranno in massa, l’invito della società,e previsto almeno la presenza di 40.000 spettatori, per rendere piu’ “distesi” i rapporti proprio tra tifosi e societa’ e, perche’ no, riavvicinare il Napoli a Napoli!

Ci sarà l’opportunità di vedere dal vivo alcuni dei protagonisti ingaggiati di recente, in attesa che le trattative regalino il colpo a sorpresa tanto atteso: l’arrivo di Keylor Navas del Psg, ex Real Madrid, definito come la ciliegina sulla torta di una sessione di mercato finora brillante.

Gli occhi saranno puntati sul difensore Kim (in gol proprio al Maradona con il Monza), Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori (che non hanno ancora fatto il loro debutto ufficiale in campo) oltre che su alcuni dei calciatori simbolo (Osimhen, Anguissa, Lozano, il capitano Di Lorenzo, Zielinski, Mario Rui) rimasti in rosa dopo la rivoluzione low cost, voluta dal presidente, De Laurentiis.

La gara verrà trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli Tv, canale 76 del dtt, e in streaming live sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli.

Napoli-Juve Stabia, parla il presidente Langella

La partita, che coincide anche con la presentazione ai tifosi dei tanti nuovi acquisti, si giocherà in un clima di festa favorito dall’ottimo inizio di campionato di cui sono stati protagonisti gli azzurri, ma anche dagli storici buoni rapporti esistenti tra le due società.

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa del Napoli

“Per noi è una grande gioia e un orgoglio poter giocare allo stadio Maradona. Voglio ringraziare il Presidente De Laurentiis per l’invito, affronteremo un club blasonato che gioca la Champions League. Sarà una festa dello sport anche per i nostri tifosi che sono gemellati con alcuni gruppi della curva B“.

