Per com’è maturata, la sconfitta del Bernabeu lascia un retrogusto amarognolo, perché il Napoli, in partita fino all’84’, stava decisamente tenendo testa al Real Madrid, veicolando la sensazione che potesse provare a ottenere qualcosa in più rispetto al semplice pareggio. Così da raggiungere il primo obiettivo minimo stagionale, ovvero, la qualificazione agli Ottavi. Con 3 punti di vantaggio sul Braga, per blindare il secondo posto nel gruppo C, adesso gli azzurri avranno il match point casalingo proprio contro i portoghesi, il prossimo 12 dicembre. Un match nient’affatto che scontato, anche se i Campioni d’Italia potranno permettersi addirittura di perdere con un gol di scarto per passare il turno.

Orrori difensivi

Al netto dei due gol evitabilissimi subiti nel finale, l’atteggiamento tenuto dal Napoli per l’interro arco della gara, è un segnale chiaro della rinnovata simbiosi tra l’allenatore e la squadra. Insomma, la base di partenza deve essere questa: non sprecare le risorse di un gruppo, che forse non ha ancora esaurito il suo ciclo. Il frutto del biennio spallettiano ha prodotto comunque un campionato giocato ad altissimo livello – la gran parte della stagione 2021/22 -, oltre a uno Scudetto vinto dominando letteralmente la concorrenza, trascurando la semifinale di Champions sfumata per un soffio.

A confortare Mazzarri non è tanto il risultato, in fondo una sconfitta al cospetto dei Blancos va messa in preventivo, quindi appare tutt’altro che casuale. Ma approcciarsi con grande personalità ad una sfida del genere, e dopo perderla in quel modo, può sicuramente riaccendere il fuoco dell’entusiasmo.

Nondimeno, è inevitabile porsi qualche domanda circa le prospettive future dei partenopei, analizzando con una certa dose di severità – ma sarebbe più giusto parlare di onestà intellettuale – la partita col Real. Partendo dalla palese inadeguatezza a esprimersi su determinati palcoscenici di Natan. Al momento, il difensore brasiliano è una reale alternativa al “mostruoso” Kim dell’anno scorso solamente nell’alveo ristretto del campionato italiano. Deve mangiarne di succose bistecche per dimostrarsi all’altezza di prenderne il posto.

Ieri sera non l’ha vista praticamente mai, denotando paurose sbandate in situazione di uno contro uno. Ciò che è peggio, tuttavia, la sgradevole sensazione di essere assolutamente fuori contesto nel mantenersi lucido sotto pressione: magari in Serie A puoi permetterti errori nella postura oppure omissioni in marcatura, ma come Bellingham insegna, essere competitivi nella Coppa dalle Grandi Orecchie è un’altra cosa.

Kvara da supportare

Poi la necessità di adattare Juan Jesus come laterale sinistro è figlia dell’emergenza legata al doppio infortunio dei titolari. In ogni caso, resta negli occhi l’immagine di un centrale che fa una fatica del diavolo a tenere il passo degli avversari. In quella posizione c’è necessità di schierare gente con gamba tonica. Perché muoversi a tutta fascia, nelle due fasi in cui si articola il gioco, è tremendamente dispendioso dal punto di vista fisico.

Del resto, la presenza di un offensive player con le caratteristiche di Kvaratskhelia, che lavora molto sulle spaziature, impone di coprirgli le spalle, garantendo idoneo sostegno in sovrapposizione. Al contempo, bisogna blindare un’ampia porzione di campo, sotto la linea della palla. Tutti principi orientati a intensità e ritmo, che probabilmente esaltano un terzino destro naturale come Zanoli, messo in una posizione che non gli appartiene, invece del centrale brasiliano.

In fin dei conti, pur con qualche amnesia collettiva, associata a sanguinosi errori individuali, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra “da Champions”. Uno scenario che lascia ben sperare in vista dell’Inter, ghiotta occasione per recuperare qualche punto in campionato.

