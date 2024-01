Napoli, Dal mercato il primo squillo. Adesso Sotto con gli altri

Il Napoli mette a segno il primo colpo nella finestra di mercato invernale. Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore azzurro, oggi il ragazzo della periferia di Barra, ex Salernitana, dovrebbe effettuare le visite mediche ed essere a disposizione per la gara di domenica allo stadio Olimpico di Torino contro i granata di Juric.

Dunque il primo squillo in casa Napoli giunge proprio nel giorno di apertura del mercato invernale e con molta probabilità, a breve., ve ne saranno altri. A cominciare da Lazaar Samardzic in forza all’ Udinese, ma con l valigia già pronta per partire verso la città partenopea che lo attende con ansia. Si stanno limando le ultime cose riguardo i diritti d’ immagine, ma certamente entro venerdì, il centrocampista serbo vestirà la casacca con il tricolore.

Napoli, ora prendi il vice Anguissa ed il centrale di difesa!

In attesa del tweet Presidenziale riguardanti gli acquisti di Mazzocchi e Samardzic il Ds Meluso è alla ricerca dei due tasselli, difensore centrale e centrocampista con caratteristiche alla Angusta, per completare il nuovo mosaico Napoli e mettere a disposizione del tecnico Mazzarri, le tanto desiderate forze nuove.

Per il difensore centrale gli occhi sono puntati su Radu Dragusin, 21 anni,fisicamente forte e dotato di buona tecnica, sta facendo davvero bene al Genoa di Gilardino, e potrebbe davvero essere utile alla causa azzurra. Il grifone per la cessione definitiva, complice anche l’inserimento del Tottenham, e di 30 milioni di euro, mentre il Napoli offre Zanoli in prestito secco, Ostigard (valutato 5 milioni di euro) e soldi (20 milioni) per ora la società ligure fa muro.

La società partenopea sta anche monitorando altri due profili, trattasi di Martin Witik, 20 enne difensore in forza allo Sparta Praga, e Jakub Kiwior,23 anni, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi allo Spazia, oggi in forza all’ Arsenal.

Infine il centrocampista, oltre l’arrivo di Samardzic, si cerca il vice Anguissa, anche se in casa scalpita’ Cajuste, che probabilmente potrebbe sopperire alla mancanza temporanea del Camerunense impegnato in Coppa d’ Africa, ma dipenderà anche dalle uscite. Demme, Gaetano e Zerbin sono la lista di sbarco, e se dovesse salutare uno dei tre, è chiaro che il Napoli dovrà farsi trovare preparato, e sembrerebbe che il monitoraggio del club sia caduto su due profili,

Si tratta di Pierre Hojbjerg, 28 enne centrocampista Danese del Tottenham, il Napoli chiede il prestito secco, e Seko Fofana, 28 anni, oggi all’ Al- Nassar, e già conosciuto in Italia per i suoi trascorsi all’ Udinese

Insomma, si spera che il Napoli chiuda in fretta, e prima della Supercoppa, gli acquisti richiesti dal tecnico Mazzarri, anche per dare al mister di San Vincenzo, l’occasione di riscattare una stagione iniziata con approssimazione ed incapacità, ma che potrebbe regalare si spera, scenari diversi e soprattutto azzurri, non fosse altro per dare lustro al tricolore già abbandonato per le idee incoscienti del padre padrone…A te la Linea Aurelio!

