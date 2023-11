Napoli, da Salerno sbottano: “Caduta di stile…” i dettagli

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha commentato così la vittoria degli azzurri sulla Salernitana: “La apre Jack, la chiude Elif. “Quei bravi ragazzi” decidono il derby: 23 anni Raspa, 24 anni Elmas. La new age brilla e si impone nel derby dell’Arechi Il Napoli, con un mese e mezzo di anticipo, accende e illumina di azzurro le luci di Natale a Salerno…”

Questo il commento della SSC Napoli, dopo la vittoria per 2 a 0 nel derby dell’Arechi, contro la Salernitana

Certo gli azzurri in alcuni momenti hanno frenato e lasciato campo ai granata, ma sulla vittoria c’è poco da aggiungere, superiorità evidente da parte dei ragazzi di Garcia. Basti pensare che Meret ha trascorso un pomeriggio sonnacchioso, mentre Ochoa evitava l’imbarcata alla squadra di Pippo Inzaghi.

Napoli, da Salerno parlano di “Caduta di stile…”

È chiaro che dopo la 7^ sconfitta per i granata, con soli 6 gol segnati e 22 subiti, ci possa essere un attimo di sbandamento, si spera che l’undici di Inzaghi si riprenda la Serie A quanto prima, ma da qui a parlare di caduta di stile, di due gol irregolari e quant’altro, ne passa.

Vero è che il gol segnato da Raspadori e viziato da un fuorigioco non fischiato. Ma sul gol di Elmas c’è poco da dire. Inoltre, come detto in precedenza, il Napoli ha dominato la gara, quindi il risultato è più che legittimo.

Strano però, e qui tiriamo in ballo il campanilismo, non ci si ricordi della festa per l’1 a 1 del Maradona lo scorso anno, quando, proprio a Salerno, si fece sfilare una bara. E non dimentichiamo la festa dei tifosi granata, e le minacce ai tifosi del Napoli a non esporre bandiere azzurre al balcone, per aver rimandato la festa scudetto.

Insomma, per farla breve, polemica sterile e puerile, atta a non distendere il rapporto tra le due tifoserie, ed andare a cercare il problema altrove, quando lo si ha in casa.

Se il presidente Iervolino ha seguito la gara con i colori del Napoli all’Arechi, speriamo che Adl faccia lo stesso al ritorno, per dimostrare, alla stragrande maggioranza di tifosi partenopei e granata, per bene, che alla fine ci si può burlare se si vince oppure si perde, ma non dobbiamo mai dimenticare che si parla di una partita di calcio. Di guerre nel mondo c’è ne sono già abbastanza!

