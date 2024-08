Napoli, da dove ripartire per migliorare (almeno un pò…)!

Tra colpi di mercato che avrebbe dovuto chiudere già da tempo per puntellare la rosa e una sconfitta umiliante, date le proporzioni nonché l’approccio alla partita, il Napoli si risveglia decisamente traumatizzato, dopo l’esordio in campionato. Alla luce degli strafalcioni tecnico-tattici di Verona, aggravati dalle parole di Antonio Conte, sicuramente poco tranquillizzanti, lecito dunque chiedersi dove e come possa effettivamente migliorare la squadra partenopea, brutalizzata dai gialloblù di Zanetti.

Soprattutto, se con questo organico davvero ci possano essere reali margini di miglioramento, che consentano agli azzurri di essere protagonisti nella lotta per l’alta classifica, piuttosto che limitarsi ad un ruolo marginale, da semplici comprimari. Tenendo però sempre presente che il dogma della sostenibilità economica imposto dalla proprietà non sarà mai messo in discussione da Manna. Inutile girarci intorno: in queste ultime due settimane di mercato il direttore sportivo deve autofinanziare le trattative che sono ancora in piedi. In soldoni, qualsiasi ulteriore arrivo passa necessariamente attraverso le cessioni. Ma gli esuberi sono difficili da piazzare. Di monetizzare attraverso la vendita non se ne parla proprio. La consuetudine radicata in un “sistema” dove nessuna società intende rischiare, mettendo soldi veri sul piatto, rimane il prestito, con obbligo oppure mero diritto di riscatto.

Ciclo esaurito da tempo

A poco meno di ventiquattr’ore di distanza, quindi, tentare di interpretare le dichiarazioni post gara dell’allenatore rappresenta la chiave di lettura fondamentale per dare una giustificazione al crollo innanzitutto emotivo del Bentegodi. La percezione comune, diffusa tra tifosi e addetti ai lavori, è che De Laurentiis abbia sparato il “colpo” Conte per calmierare la piazza, sperando che poi l’Uomo del Salento riuscisse nell’impresa (ardua…) di consolidare questo gruppo. Che invece pare aver ormai esaurito il suo ciclo vincente.

Insomma, al netto delle riflessioni di pancia, quasi naturali dopo un esordio ai limiti dello scioccante, evidente che il Verona abbia scoperchiato il Vaso di Pandora. Dimostrando quanto il Napoli debba non solo allungare numericamente le rotazioni, arricchendo la panchina con giocatori di spessore e qualità. Ma pure inserire tra i titolari profili maggiormente intriganti rispetto ai vari Juan Jesus e Mazzocchi.

Appare chiaro, infatti, che il brasiliano sia giunto alla frutta, tristemente avviato sul viale del tramonto nel percorso della sua carriera. Al contempo, totalmente inadeguato per esprimersi a certi livelli il terzino originario di Barra, inaffidabile anche come primo cambio del capitano. Urge un centrale in grado di giocare nella difesa a tre, riportando Di Lorenzo nella posizione che gli si addice, sulla fascia destra. Lo svincolato di lusso Mario Hermoso (ancora senza squadra…) era il profilo ideale per alzare sensibilmente il valore della retroguardia. Ma tra ingaggio pluriennale e bonus alla firma non è alla portata del club economicamente.

Napoli senza attacco

Continuando a ragionare per blocchi, il reparto offensivo ha bisogno come un assetato smarrito nel deserto dell’acqua. Perciò vanno accantonate definitivamente controfigure del calibro di Raspadori, in attesa che lo smarrito Simeone ritrovi sè stesso. L’identikit dell’attaccante che il Napoli sta cercando è chiaro: un centravanti vero, fisicamente strutturato, capace di essere un riferimento negli ultimi sedici metri. Oltre a collaborare nel consolidamento del possesso. Chiaramente, Lukaku aderisce a soddisfare perfettamente queste esigenze.

In definitiva, per tornare al quesito iniziale: il Napoli è migliorabile, a patto che il presidente la smetta di bluffare e si convinca che Conte difficilmente accetterà di fare da parafulmini per lungo tempo. Anche se le contingenze economiche non sono favorevoli, il mercato presenta delle opportunità. Che vanno colte, senza più indugiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: