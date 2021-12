Napoli: da +16 sulla Juve ad un probabile +2, i dati horror dell’ultimo periodo

Luciano Spalletti è stato accolto sulla panchina del Napoli con non poco scetticismo da parte di una grande fetta dei tifosi azzurri, delusi dalla propria squadra del cuore a causa del pareggio col Verona all’ultima giornata di campionato che ha decretato l’esclusione dei partenopei dalla Champions League 2021/22.



Da una media scudetto ad una da retrocessione, la parabola discendente dopo la sosta

Il tecnico di Certaldo è riuscito a zittire tutti facendo parlare i risultati e mettendo in fila 10 vittorie ed 1 pareggio nell’arco delle prime 11 gare di campionato. Gli azzurri erano probabilmente la squadra più accreditata per la vittoria del finale fino a quando la magia pare essere svanita.

Dall’ultima sosta per le Nazionali, la squadra ha disputato 7 gare di campionato racimolando soltanto 7 punti. Adesso si corre addirittura il rischio di non rientrare tra le prime 4 della classe al termine del torneo.

Al termine dell’11ª giornata eravamo 12 punti sopra il 5º posto e primi in classifica. Adesso la musica è totalmente diversa e, soprattutto a causa degli scivoloni in casa con Empoli e Spezia, andremo a Torino il 6 gennaio rischiando di ritrovarci (alla fine della gara) soltanto 2 punti sopra una Juve che proprio dopo l’11ª di campionato si trovava in ritardo di 16 punti.

Si è passati ad una media punti da retrocessione e se fino ad un mese fa i bianconeri non facevano più paura, adesso vanno temuti più che mai.



