Napoli: Curva B Sold-Out, Verso i 40000 Sabato contro il Toro

C’è grande attesa per Napoli-Torino. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica la curva B superiore è sold out e presto toccherà ad altri settori, in via di esaurimento. Previsti 40mila spettatori. È inoltre in progressiva crescita il dato della campagna abbonamenti, riaperta dalla società proprio per il numero considerevole di richieste arrivate al botteghino nelle scorse settimane, sulla scia delle prove super collezionate da Di Lorenzo e compagni dal debutto di Ferragosto in poi.

Napoli-Torino, Repubblica lo racconta cosi…

“Il nuovo Napoli piace e saranno in tantissimi a seguirlo anche nella trasferta del 9 ottobre a Cremona. Si stanno mobilitando per l’occasione pure i club organizzati del nord, smaniosi a loro volta di stare al fianco della squadra di Spalletti in una fase già molto importante della stagione. Gli azzurri devono infatti difendere il loro primato su due fronti: in campionato e in Champions, durante un tour de force che fino al 13 novembre prevede un menù durissimo di 12 partite in appena 42 giorni, a tappe forzare.

La quiete sta dunque per lasciare spazio alla tempesta e i tifosi del Napoli non vedono l’ora di affrontarla senza alcuna paura, al fianco della loro squadra. La maratona d’autunno scatta sabato e il conto alla rovescia è già nel vivo, in un clima d’entusiasmo che mancava in casa azzurra da tempo. È proprio vero: l’attesa del piacere è essa stessa il piacere.“

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati