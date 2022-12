Napoli Crystal Palace: dove vederla e probabili formazioni

Il ritiro del Napoli di Spalletti in Turchia continua con l’amichevole contro il Crystal Palace dopo la gara vinta 3 a 2 contro l’Antalyaspor con doppietta di Raspadori e gol di Politano.

L’amichevole con il club inglese in programma alle ore 16:00 italiane (18 locali) sarà trasmessa in diretta tv su Sky, ma in pay per view al prezzo di 9,99€ sul canale 251 Sky Sport ed in diretta streaming su DAZN.

Spalletti deve ancora fare a meno dei nazionali impegnati nel mondiale in Qatar, che dopo l’eliminazione raggiungeranno il gruppo direttamente in Italia.

L’allenatore azzurro si affida a Simeone dal primo minuto e conferma Raspadori tra le linee dopo l’ottima prestazione contro l’Antalyaspor. In difesa l’assenza di Kim e di Rrahmani in ripresa dall’infortunio “costringono” la coppia difensiva Ostigard – Juan Jesus, con Di Lorenzo riportato nel suo ruolo a destra. Ndombele trova spazio a centro campo, affiancando Lobotka. Dietro Simeone Spalletti schiera Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. All. Spalletti.

Il Napoli di Spalletti continua la preparazione in vista del campionato. Martedì tornerà in Italia e sabato 17 Dicembre affronterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Villareal in un’altra gara internazionale.

