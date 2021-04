Napoli-Crotone archiviata, ma con la Juventus non così generosi…

Altri 3 punti intascati dagli azzurri di Gennaro Gattuso, questo il bottino di oggi al Maradona. Nonostante i fatti, però, la polemica viene comunque alimentata

Napoli – Crotone: sofferenza ma con gusto

Termina 4 a 3 Napoli-Crotone, e si intascano i 3 punti, ma non basta. Il Napoli vince, convince in attacco ma non in difesa, dove per colpa dei due centrali – Manolas e Maksimovic – prende la doppietta di Simy e il goal di Messias che recuperano un 3 a 1 ormai intascato.

Ma gli azzurri vanno in rete e la risolve Di Lorenzo – con un gran bel sinistro rasoterra – per la quarta volta rasserenando i tifosi e chiudendo l’ostica pratica Crotone. Un Crotone che ha dato filo da torcere a Lazio, Bologna e Torino nelle scorse apparizioni e che conferma il cambio di mentalità con l’arrivo di mister Cosmi.

Il Napoli dalla sua procede con il sesto risultato utile consecutivo. Un filotto partito dalla gara con il Benevento – vinta per 2 a 0 – e che ha visto un solo passo falso nel match con il Sassuolo di Berardi & co. Da allora 16 punti su 18, una media eccezionale che conferma la ripresa partenopea.

La difesa

Nota dolente. Fu proprio la gara con i neroverdi di Roberto De Zerbi a gettare ombre su un Manolas allora non ancora in forma. Lo stesso Kostas Manolas che oggi ha pasticciato su entrambi i goal di un Simy in grande spolvero in questa stagione (15 reti in campionato).

Una punizione indegna quella inferta oggi agli azzurri, che dal centrocampo alla porta di Cordaz hanno dimostrato che i tempi bui si stanno allontanando sempre più. Ma al di là delle analisi c’è poco da fare, senza giocatori adeguati dietro, si prendono goal.

Manolas sembra in sofferenza e poco reattivo, mentre Maksimovic scambia Junior Messias per il compagno di calcetto con qualche chilo in più, regalando all’avversario un goal – l’ennesimo – facile facile.

Rrahmani potrebbe essere impiegato con la Juventus. Questo Napoli-Crotone è stata la riprova che gli elementi fondamentali in fase arretrata sono 2: Koulibaly e Rrahmani, dove il kosovaro sta mostrando di poter meritare più fiducia su tutti e quattro i centrali.

Juventus-Napoli come resa dei conti?

Non è una partita, ma “La Partita”. Un incontro troppo importante per zittire i professionisti da tastiera…o da smartphone, che ad ogni match sperano in un passo falso di Ringhio. Un allenatore che però adesso sta mostrando che con la squadra al completo è in grado di fare cose importanti.

Tra meno di 4 giorni, il 7 aprile, il Napoli proverà a sbancare anche lo Juventus Stadium. Ci proverà perché è quello che serve per imporsi lì in vetta, tra le top d’Italia.

E quindi si parlerà solo a partita finita, ma fino ad allora: 16 punti in 6 gare.

