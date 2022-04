Napoli, crollo verticale e allenatore sulla graticola: un film horror già visto

Luciano Spalletti ha praticamente esaurito il credito accumulato finora nei confronti della tifoseria, nonostante il Napoli stia disputando una stagione indubbiamente corrispondente alle richieste della proprietà.

Il pezzetto che mancava per dare la spinta decisiva nella corsa allo scudetto viene imputato alle decisioni cervellotiche dell’allenatore, incapace di gestire uomini e moduli funzionali ad esaltare il materiale a sua disposizione.

Scelte forti ma improduttive

Eppure le cose sembrava stessero andando nella direzione immaginata dal tecnico di Certaldo. Che finalmente aveva optato per fare scelte forti, accantonando uno spento Zielinski, oggettivamente in uno stato di forma pessimo.

A favore di un sistema che privato della sottopunta, prevedeva un più ermetico e razionale centrocampo a tre, ribaltando il triangolo di costruzione. Non più la coppia di mediani ed il polacco alto. Bensì, Lobotka vertice basso, affiancato dalle mezzali.

Ad Empoli l’assenza del pivote slovacco s’è fatta sentire, eccome, perché ha privato il Napoli dell’equilibratore abile a mantenere lucido il giropalla, oltre che proattiva la fase di pressione.

Tatticamente, quindi, il ritorno al centrocampo a due è stata la chiave di volta per andare costantemente in sofferenza al Castellani.

Del resto, gli azzurri hanno avuto spesso difficoltà quest’anno quando la pressione avversaria in mezzo al campo li costringe a costruire in sottonumero. Privilegiando, invece, una manovra che si sviluppa in maniera diretta e verticale.

Probabilmente, la contemporanea presenza di Osimhen e Lozano rappresenta una irresistibile scorciatoia per sottrarsi alle situazioni di svantaggio generato dalla inferiorità numerica nella zona nevralgica del gioco.

Buoni giocatori e mezze calzette

Contro i toscani, dunque, averpreferito Lozano anzichè Politano dava la sensazione che fosse un’idea potenzialmente azzeccata. Il messicano aggredisce la profondità, piuttosto che limitarsi a tenere i piedi sulla riga laterale, come l’ex Inter e Sassuolo.

Emblematica la foto del match con la Roma, dell’azione che determinò il calcio di rigore.

Una caratteristica che consente al Napoli di garantirsi l’ampiezza, e pure di esplorare i mezzi spazi. Come spesso gli capita, infatti, El Chucky stringe verso il centro, venendo poi incontro al portatore. Attirando fuori linea il marcatore diretto, così da creare spazio alle sue spalle.

Un’ambivalenza nei movimenti cui gli avversari faticano a trovare le misure. E’ vero che talvolta appare un po’ arruffone e scoordinato. Stranamente, proprio questa mancanza di pulizia nel primo controllo orientato e nel dominio dell’attrezzo da fermo lo rendono veramente imprevedibile.

Ieri, seppur a tratti, i tentativi scomposti di Lozano sono stati una delle poche note positive di una gara altrimenti crepuscolare per le ambizioni degli azzurri.

Sempre in inferiorità numerica sulla catena di destra a causa della timidezza propositiva di Zanoli, ancora acerbo per misurarsi con una certa continuità in Serie A. Trascurando quanto la squadra partenopea abbia pagato le ripetute imprecisioni di un imbarazzante Malcuit, improponibile – nella testa e nei piedi – a questi livelli.

Napoli “big” a chiacchiere

In fin dei conti, la differenza tra chi aspira davvero allo scudetto rispetto alle altre squadre, quelle che anelano esclusivamente alla qualificazione in Champions League, sta tutta nel modo di approcciarsi alle gare. Interpretandole da “big”, ovvero rimanendo ferocemente aggrappati all’avversario, pur tribolando per larghi tratti dell’incontro.

Sostanzialmente, al Napoli attuale manca la forza di girarle a proprio favore con la solidità difensiva, il talento individuale e gli episodi. Ostaggio di paure ataviche e incertezze sopravvenute.

In questo senso, per come si è svolta la partita con l’Empoli, gli azzurri l’hanno persa da “piccola”. Non solo facendosi bellamente rimontare. Offrendo l’impressione di non avere né glicogeno nelle gambe, tantomeno ossigeno al cervello. Al punto tale da farsi imporre il ritmo dalla squadra di Andreazzoli.

Certo, non bisogna commettere l’errore di ridimensionare eventualmente un terzo o quarto posto dopo gli orrori delle ultime tre partite. Ma la sconfitta di Empoli testimonia una palese regressione a livello mentale e fisica. Che spiega il tracollo del sogno tricolore.

