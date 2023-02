Napoli-Cremonese: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il miglior attacco (37 reti) della Serie A, arricchito dal capocannoniere del campionato (Osimhen a quota 16 gol) contro la seconda peggior difesa (37 gol subiti): questo il tema principale di Napoli–Cremonese.

A dare un pizzico di sale al più classico dei testacoda, la fresca eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia, per mano proprio dei grigiorossi. A testimonianza che gli uomini di Ballardini sono già stati in grado di mettere in difficoltà la capolista al Maradona Stadium.

Qui Napoli

Spalletti è consapevole che dalla prossima settimana tornerà anche l’impegno della Champions League; nondimeno il tecnico toscano pare abbia davvero poca voglia di cambiare l’undici di partenza, rispetto agli uomini scelti contro Roma e Spezia. Se dovesse esserci qualche rotazione, probabilmente arriverà in corso d’opera. Così da distribuire il minutaggio tra tutti ed arrivare al massimo della condizione per la gara contro l’Eintracht Francoforte.

Insomma, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Nel mezzo, fiducia incondizionata del terzetto Lobotka, Zielinski e Anguissa. In avanti, al netto del solito ballottaggio tra Lozano e Politano, con il messicano ancora leggermente favorito, completano il tridente offensivo Kvaratskhelia e Osimhen.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Cremonese

Solo 19 i convocati da Ballardini. Non mancano quindi gli assenti al tecnico dei grigiorossi, costretto a fare veramente i salti mortali in ottica formazione. Out Buonaiuto, Lochoshvili, Quagliata, la Cremonese dovrebbe comunque schierarsi con un ermetico e conservativo 3-5-2.

Carnesecchi in porta; davanti a lui il terzetto composto da Ferrari–Chiriches–Vasquez. A centrocampo, buone notizie da Benassi, che sembra finalmente recuperato, pronto a scendere in campo dal 1′, nonostante durante la settimana si sia allenato a parte. Poi il grande dubbio in regiua, tra Meité e Castagnetti, con Pickel a completare la mediana. “Braccetti” inamovibili, Sernicola e Valeri.

Mentre in avanti è piena emergenza. Con Dessers ed Okereke che accusano ancora problemi muscolari, restano soltanto in tre gli attaccanti a disposizione. Così, ad affiancare capitan Ciofani, ci sarà uno tra Afena-Gyan e Tsadjout. In vantaggio l’ex Roma, per caratteristiche tecniche il più simile ad Okereke.

Probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini.

Dove vedere la partita: orari e canali

Napoli-Cremonese, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma alle 20:045 allo stadio “Maradona”, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN e Zona Dazn, con collegamento a partire dalle 20:30.

