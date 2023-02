Napoli-Cremonese: quote rasoterra per gli azzurri

Il sogno del Napoli continua. Dopo più di un mese dalla sconfitta in casa dell’Inter, gli azzurri hanno fatto percorso netto in campionato, non lasciando per strada nemmeno un punto. Con la Cremonese, nella ventiduesima giornata di Serie A, il copione sembra destinato ad essere lo stesso.

Nel più classico dei testacoda, gli uomini di Spalletti vogliono vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia: quota rasoterra quindi per gli azzurri, a caccia della sesta vittoria consecutiva, contro il fanalino di coda della Serie A. Da quado Ballardini s’è accomodato in panchina, nulla è cambiato sul piano dei risultati; nondimeno, qualche reazione emotiva s’è vista comunque. A testimoniarlo, proprio il cammino in Coppa Italia.

I betting analyst di Stanleybet.it quotano il successo azzurro a 1,18, mentre l’impresa della formazione ultima in classifica paga 15 volte la posta. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 7. Prevale nettamente l’Over, proposto a 1,44, con l’Under alto a 2,60. Avanti il No Goal a 1,65, contro il Goal a 2,10.

Occhi puntati sul solito Victor Osimhen, capocannoniere con 16 gol e trascinatore assoluto della squadra in questa fase della stagione. Già a 7 reti nel 2023: un altro acuto del nigeriano vale 1,53 volte la posta, mentre la doppietta è vista a 2,75. Attenzione anche a una possibile tripletta, proposta a 9.

Cerca la rete anche Kvicha Kvaratskhelia, per cui una marcatura è vista a 1,95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI Così Ballardini sta cercando di risollevare la Cremonese dal fondo

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati