Napoli, così Spalletti vuole contrastare i “quinti” dell’Inter

Lo scontro diretto in programma domani ha sicuramente invogliato il Napoli a credere nella rincorsa alla capolista, adesso distante solamente un punto in classifica. Sebbene l’Inter abbia comunque una partita in meno da recupero. E quindi, teoricamente in grado di sopportare pure un eventuale passo falso contro la squadra partenopea.

Paradossalmente, proprio la sconfitta dei nerazzurri nel Derby della Madonnina potrebbe aver suggerito qualche idea a Spalletti.

Bisogna limitare Brozović

Il Milan, infatti, ha deciso di mettere in ombra la principale fonte di produzione del gioco avversario, facendo controllare Brozović da Kessié. Ovviamente, il centrocampista ivoriano non ha estromesso completamente dalla manovra il metodista croato. Piuttosto, ne ha limitato il coinvolgimento nella fase di risalita della palla dal basso.

A quel punto, la scelta di Inzaghi è stata quella di rinunciare al possesso centrale. Esplorando, invece, soluzioni alternative. Cioè provando a sviluppare calcio attraverso le catene laterali.

Sfruttando soprattutto la spinta di Perisic e Dumfries, coadiuvati da Çalhanoğlu e Barella, che si muovevano volutamente verso l’esterno, per sottrarsi alla pressione asfissiante di Bennacer e Tonali.

Emblematiche le continue rotazioni tra mezz’ali e terzini interisti, che scambiandosi la zona d’azione, hanno letteralmente portato a spasso la retroguardia rossonera: a sinistra, alla ricerca di uno smarcamento alle spalle di Calabria. Sul versante opposto, aggredendo lo spazio dietro Theo Hernández.

Andata decisa dai braccetti

Del resto, sin dai tempi in cui allenava la Lazio, è proverbiale l’uso dei “quinti” da parte di Inzaghi: un’arma a vantaggio di chi riesce a sfruttarne le potenzialità per andare in ampiezza. E magari dopo ribaltare il fronte con il cambio di campo.

Una soluzione che già all’andata spaccò in due la compattezza difensiva del Napoli. In grossa difficoltà nell’assorbire gli attacchi dell’Inter. Specialmente quando la difesa a quattro partenopea era costretta a riposizionarsi, scivolando verso la zona della palla, per compensare l’inferiorità numerica in fascia.

In questo senso, il sistema di gioco scelto tradizionalmente da Spalletti potrebbe orientare il piano gara, stimolando gli azzurri a pressare la prima della classe, avvalendosi di un blocco avanzato di quattro uomini, sostenuti dai due mediani.

Chiaramente, bisognerà avere un atteggiamento propositivo, supportandolo con una dose massiccia di diligenza tattica, per scambiarsi le marcature individuali e le scalate di reparto.

Riferimenti fondamentali per rimanere stretti e corti, così da non concedere spazi vitali alla squadra di Inzaghi, capace di esaltarsi grazie alla sua fluidità, funzionale a portare i “braccetti” a sostegno di centrocampisti e punte.

