Napoli: contro un Legia in crisi, è il momento delle seconde linee

Crisi totale in casa Varsavia, nonostante il cambio di allenatore. Il Legia nel campionato polacco si trova terzultimo in classifica, dopo aver perso otto partite su undici giocate. Sulla panchina è stato promosso in prima squadra Golebiewski, che è al suo esordio in campo europeo, probabilmente contro il Napoli schiererà una formazione molto difensiva, nella speranza di strappare almeno un punto per mantenere la testa del girone.

Nell’ultima partita di campionato il Legia perde ancora in casa per 0 a 2: è il quinto ko consecutivo, con un distacco di quasi 20 punti dalla testa della classifica, guidata dall’Ekstraklasa.

Spazio ai rincalzi

Dal Konami Training Center non arrivano buone notizie: Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, Fabian Ruiz e Insigne non partiranno per Varsavia, solo piscina per Manolas.

Un Napoli che dovrà dunque puntare sulle seconde linee, quelle meno utilizzate e che comunque quando sono state chiamate in causa hanno risposto sempre presente. Esordio quindi in difesa per Juan Jesus al fianco di Koulibaly. Il senegalese è stato squalificato per un turno in campionato, per cui potrà giocare con la mente libera da impegni ravvicinati.

A centrocampo Ruiz dovrebbe essere sostituito da Demme, mentre Elmas potrebbe essere confermato da esterno al posto del Capitano.

In attacco dubbio tra Mertens e Petagna, con quest’ultimo che appare favorito, visto l’ottimo impatto di domenica contro la Salernitana.

Occhio all’Europa, testa al campionato

Un buon risultato in terra polacca, oltre che a sistemare decisamente le cose, nella classifica del girone C, darebbe una bella spinta in vista del prossimo turno di campionato. Al Maradona arriverà l’ottimo Verona, che ha già fatto diverse vittime in questo periodo.

Intanto, il difensore del Legia, Mladenovic, intervenuto nella conferenza stampa pre-gara, fa lo spavaldo, dichiarando “di non temere nessuno del Napoli…”, confermando di “attendere molto questa partita per riscattare la crisi di risultati in campionato.…”.

Nonostante, dunque, il difficile momento dei polacchi, non sarà una passeggiata per gli uomini di Spalletti, che dovranno dare una svolta importante all’Europa League, con la speranza che le alternative diano quel quid in più, quanto mai necessario in questo momento.

Le probabili formazioni

Legia Varsavia (3-5-2): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue, Emreli.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Anguissa, Zielinsky; Lozano, Mertens, Elmas.

