Napoli: contro l’Atalanta ed i favori del pronostico

Ogni passo falso del Napoli, quest’anno è accompagnato da una serie di sventure che non sembrano avere fine. Dopo Milano, sponda nerazzurra, eravamo più collegati con l’ospedale che con il campo per seguire l’intervento ad Osimhen, oltre all’infortunio di Anguissa.

Dopo il pareggio rocambolesco con il Sassuolo è ufficiale l’indisponibilità di Koulibaly, da valutare all’ultimo minuto le condizioni di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. È stato evidente che con l’uscita dal campo dei tre, oltre a quella di Mertens, la squadra abbia abbassato troppo il baricentro, consentendo alla formazione di Dionisi di governare il centrocampo. Ttrovando poi le giocate per i due gol, quando la pratica sembrava abbondantemente conclusa.

Non sempre impeccabile la Dea

Si arriva dunque alla sfida con l’Atalanta da sfavoriti. L’attenzione mediatica è tutta per la squadra di Gasperini, come se la trasferta di Napoli fosse quasi una formalità. Non è detto che una vigilia di questo tipo, sia negativa. Anche la vigilia della partita contro la Lazio era piena di dubbi e incognite.

Questo momento di difficoltà è il vero nemico della squadra di Spalletti, più che pensare alle avversarie, il Napoli adesso deve fare i conti con sé stesso, con gli infortuni e con i giocatori a disposizione.

L’Atalanta è senz’altro in un grande momento, ma ha incontrato Spezia e Venezia nelle ultime tre partite, oltre alla Juventus che al momento non è certo un ostacolo insormontabile, senza dimenticare il pareggio in Champions contro lo Young Boys, capace di fare tre gol ai bergamaschi.

Anche se non viene sottolineato a sufficienza, la retroguardia atalantina non sembra impenetrabile e se affrontata con intelligenza può essere colta di sorpresa, come hanno fatto gli svizzeri e come fece il Milan, qualche settimana fa, capace di fare 3 gol alla Dea, in quasi totale scioltezza.

Le scelte dei tecnici

Gosens non è tra i convocati, per il resto Gasperini manderà in campo l’undici collaudato, con Musso tra i pali, difesa a tre con Toloi, Palomino, Djimsiti. Sugli esterni Zappacosta e De Roon. In mezzo al campo Freuler e Mahele. In attacco Pasalic, Malinosky e Zapata.

Spalletti in press conference non ha voluto dare indicazioni sulla formazione, confermando però un inedito Mertens capitano e dieci ufficiali al seguito, tra cui potrebbe partire dall’inizio Diego Demme.

Parole di elogio anche per Juan Jesus, probabile titolare e Ounas, a cui già in Emilia aveva pensato come carta da giocarsi, salvo poi rivedere il tutto per l’infortunio di Koulibaly. Dubbi sul sostituto di Lorenzo Insigne, con Elmas favorito, anche se non è da escludere un recupero in extremis del numerica 24.

Servirà un grande pubblico, come quello avuto domenica scorsaInvio per sostenere la squadra in questo momento, servira’ anche un Napoli operaio, capace di lottare con la sciabola e meno con il fioretto. Per costruirsi la felicità da soli, come dice Spalletti, ma soprattutto per continuare a sognare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati