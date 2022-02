Napoli, contro la capolista non è tempo di braccino corto

Arrivano da Roma spifferi interni di un Mourinho imbufalito dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter: lo Special One ha rimproverato alla sua squadra la mancanza di coraggio, in quei minuti iniziali in cui i giallorossi hanno subito il gol di Dzeko, compromettendo la qualificazione.

Eppure una volta superato lo shock iniziale, i capitolini hanno fatto la loro partita, creando occasioni e sfiorando il pareggio a più riprese, Ma è proprio qui che il tecnico portoghese ha posto l’accento; sull’approccio alla partita timoroso, che giocatori di quel calibro, abituati a grandi piazze, non possono permettersi.

Con le “grandi” senza paura

Fortuna vuole che questo discorso l’abbia fatto l’allenatore della Roma dopo la sconfitta con l’Inter. Ma è un monito che avrà echeggiato anche dalle parti di Castel Volturno, perché l’avversario del Napoli è sempre quello nerazzurro ed il pericolo del “braccino” può girare anche all’ombra del Vesuvio.

Ad onor del vero il Napoli con le “grandi” non è mai mancato. Semmai ha avuto cali di concentrazione con le cosiddette piccole. Però proprio a Milano – contro la squadra di Inzaghi, nella partita di andata -, dopo essere passati in vantaggio, l’undici di Spalletti perse la bussola, facendosi dominare per un’ora almeno di gioco. Riemergendo soltanto nel finale.

Da lì in poi l’Inter passò in classifica da un meno sette ad un più sette. Il Napoli perse punti, uomini e fiducia in sé stesso. Ecco perché le parole di Mourinho devono essere prese come un avvertimento anche per gli azzurri. Non bisogna avere paura dell’avversario.

Giocare con coraggio e sfacciataggine per dirla alla Paolo Cannavaro, da questo punto di vista non si ha molto da perdere perché queste sono sfide da o la va’ o la spacca.

Scelte quasi fatte

In casa Inter qualche problema di formazione c’è. Bastoni squalificato, sarà D’ambrosio probabilmente a prenderne il posto nella difesa a tre. Per il resto, stessa formazione di Coppa Italia, con l’unico grande dubbio tra Sanchez e Lautaro. Il cileno è in grande forma, ma difficilmente Inzaghi rinuncerà all’attaccante argentino, considerando anche l’impegno con il Liverpool alle porte.

Da Napoli invece problemi di abbondanza. Con il rientro di Koulibaly in difesa c’è solo l’imbarazzo della scelta: Kalydou fresco di vittoria della Coppa d’Africa riprenderà il suo posto al centro della difesa, ma sono in molti a pensare che Jesus non venga fatto fuori, ma bensì dirottato sulla sinistra per contenere le folate di Dumfries.

Molti più dubbi a centrocampo, dove in questo momento sembra molto difficile rinunciare a Lobotka, vera arma in più dell’attuale centrocampo napoletano. Stesso discorso per Fabian Ruiz. Anguissa potrebbe dunque partire dalla panchina, pronto a dare la sua fisicità nel corso della gara, quando solitamente le partite scendono di geometrie e aumentano gli scontri.

Al di là degliI uomini che scenderanno in campo, ci sarà bisogno di un Napoli impavido, che sappia gettare il cuore oltre l’ostacolo, sospinto da un Maradona sold-out, per rimettere in discussione un campionato che in troppi davano per finito.

